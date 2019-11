Come diventare una top model: il manuale della modella perfetta

Ho scritto più volte, nei miei articoli, cosa serve e come diventare una modella nel vero senso della parola. Da non confondere con le qualsiasi insta-model che troviamo oggi su Instagram. Molte giovani adolescenti e ragazze sognano una carriera nel fashion system. Al giorno d’oggi, quasi tutte le teenager dotate di un aspetto gradevole….Ma come ho ribadito più volte, non basta per intraprendere una carriera nel modeling. Vediamo in breve, attraverso 12 punti fondamentali, come diventare una Top Model:

I dodici punti fondamentali

1- Verifica le tue misure: Al giorno d’oggi, per far parte del mondo della moda bisogna essere alte almeno 175 cm. Non esiste la modella alta 180 cm e la fotomodella alta 168 cm. A parte rare eccezioni. In media, le misure da rispettare sono 90-60-90. Può esserci qualche leggera variazione, ma il fisico deve essere tonico e ben allenato.

2- Entra in contatto con un’agenzia seria e qualificata. Ci sono molte agenzie “fake” che “garantiscono fiumi di lavoro” e guadagni facili e scontati. State attenti! Si tratta sempre di agenzie ingannevoli che reclutano ragazzi inconsapevoli e inesperti per truffarli a livello economico giocando con i loro sogni meschinamente. Invia le tue foto ad agenzie qualficate come Elite, Monster, Boom, Fashion, Why Not, I Love, IMG, MP, Wilhelmina, NEXT, Marilyn e poche altre.

3- È importante determinazione e costanza nel raggiungere i tuoi obiettivi . Le modelle vengono rifiutate al 70% dei casting a cui partecipano, soprattutto quando si presentano inizialmente alle agenzie. È importante affrontare con coraggio e con distacco emotivo le critiche. Anche se hai vinto concorsi di bellezza per tutta la vita (che servono a ben poco nel mondo fashion), qualcuno ti potrà dire che sei troppo grassa, bassa, poco strutturata, che il tuo aspetto è sgradevole o poco fotogenico, “brutto” o con “la faccia da cavallo” anche se sei in assoluto la più bella sul pianeta. I progetti sono diversi: per quel particolare progetto magari richiedono una persona con una pelle diversa, o un fisico più androgino. Le opinioni e i gusti sono sempre differenti; la moda è sempre dinamica e alla ricerca di qualcosa di particolare e diverso di volta in volta.

4- Atteggiamento positivo e “work hard”. La vita è bella e piacevole una volta raggiunto il tanto e desiderato successo. Non essere invidiosa/o del percorso degli altri. Non ostacolare gli altri. Ognuno ha il suo disegno e cammino da intraprendere. Singolare e diverso dagli altri. Credi sempre in te stesso e nelle tue capacità… “volere è potere”…Respingi sempre la sensazione di insuccesso.

5- Public Relations, atteggiamento socievole e aperto alla conoscenza di nuove persone per aumentare le possibilità lavorative. Non cercare assolutamente scorciatoie e non scendere a compromessi con nessuno. Non portano mai a nulla di buono a lungo termine. Attenta/o con chi entri in contatto, segui sempre i consigli dei booker e se hai qualche dubbio su un fotografo o un casting chiedi sempre un loro parere. Non fare cose che non ti facciano sentire a tuo agio. Se qualcuno ti fa proposte indecenti, rifiuta con cortesia o digli di rivolgersi alla tua agenzia Madre come ho citato sopra.

6- Avere sempre un piano B: Il mondo della moda è un ambiente molto difficile e complicato, meglio avere sempre una seconda alternativa, che ti aiuti a sentirti realizzato anche quando come modello non lavori molto e sei “impantanato” momentaneamente.

7- Evita completamente il consumo di alcol e droghe. Mantieni la pelle curata e pulita. Mangia sano e non privartene. Bevi molta acqua ed evita le bibite di qualsiasi natura. Per essere una modella di successo, non devi essere per forza molto magra. Esistono modelle specializzate nelle taglie piccole, altre specializzate nelle taglie forti.

8- Mostra a tutti la tua personalità. Esprimi la tua coinvolgente sicurezza in ogni situazione.

9- Fai esercizi fisici: ginnastica, yoga, pilates, ecc…

10- Non scoraggiarti se non riesci a diventare una modella di successo. Ci saranno altre opportunità per la tua vita. Non è facile emergere e sono delle coincidenze tante volte dettate dalla fortuna e dal “posto giusto nel momento giusto con la persona giusta”.

11- Se sei minorenne, ti consiglierei di aspettare la maggiore età. Consulta i tuoi genitori, ma il consiglio che possa darti, è quello di attendere un’adeguata maturazione. Sia fisica che intellettuale. E’ un mondo complicato per una donna, figuriamoci per una ragazza così giovane ed inesperta.

Avvertenze Importanti

• Non patire la fame. L’anoressia e la bulimia sono pericoli molto insidiosi nel mondo della moda, non seguire esempi sbagliati. Fregatene quando ti dicono di dimagrire. Ascolta il tuo corpo e quello che ti dice. Se ti piaci come sei e comunque sei adatta per la moda, “non ti curar di loro, ma guarda e passa”. Qualcuno che vorrà lavorare con te e con la tua tipologia, lo troverai sicuramente. Anoressia e Bulimia, ti conducono verso problemi seri di salute sul piano fisico e su quello mentale. Attenzione! Non ne vale mai la pena!

• Non mangiare cibo poco sano (o mangiane con moderazione).

Fonte WikiHow