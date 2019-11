Come azzeccare il pensiero giusto per Natale, 51 idee per lei

Il Natale da sempre rappresenta un evento dai molteplici risvolti, vissuto da ognuno in maniera molto personale.

Tra chi riesce a ricavare piacere dai lunghi ritrovi familiari a base di cibo e scambio di inutili oggetti camuffati da doni e degli impegnativi preparativi che li precedono, e chi invece preferirebbe fuggire in qualche luogo isolato lontano da parenti, luminarie e capponi. E soprattutto evitando l’affannosa ricerca di regali di Natale per lei, che si tratti dell’amica, della fidanzata o della sorella, fatica peraltro ripagata di solito da una delusione più o meno palese dipinta sulle facce delle destinatarie.

Solo pochi eletti appartenenti al mondo maschile sono infatti in grado di entrare in reale sintonia con l’universo femminile da azzeccare il pensiero giusto per l’occasione, senza franare miseramente sul ferro da stiro (“Il tuo si era rotto, mamma, e poi questo è più potente!) o sul centesimo paio di guanti (“Ma sì, cara, certo che mi ricordavo di averteli già regalati, ma sai si perdono sempre, meglio averne di scorta…”) e sui relativi, imbarazzanti, tentativi di offrire spiegazioni.

Se non siete nelle condizioni economiche che vi permettono di dedicarvi a shopping estremo in gioielleria, meglio optare per regali originali e divertenti, ideali per sdrammatizzare le tensioni natalizie e offrire un po’ di sano buonumore, che potrete trovare facilmente e acquistare su dottorgadget.it in tutta comodità.

Sempre più sulla cresta dell’onda, amato da grandi e piccini, l’unicorno, declinato nelle più improbabili varianti, è diventato protagonista di tanti gadget spiritosi, come l’unicorno scaldabile in microonde, un peluche super morbido che, riscaldato per pochi minuti, sprigionerà calore a chiunque lo abbracci, immancabile compagno delle serate più rigide dell’inverno. E chi potrebbe non sorridere davanti ad una cuffia da doccia unicorno, accessorio fashion fondamentale per essere alla moda anche sotto il getto dell’acqua.

Rimanendo in tema bestiale, si può optare per delle comodissime moppine lama, per un look allegro anche nei momenti di relax casalingo, che offrono il vantaggio di aiutare, grazie al materiale con cui sono realizzate, a spolverare casa senza fatica, aggiungendo l’utile al dilettevole. Per un tocco ulteriore di originalità al proprio abbigliamento, non possono mancare le calze avocado, decorate con grandi pois e ripiegate in modo da riprodurre fedelmente l’aspetto del gustoso frutto.

Per le patite dell’universo Disney, i consigli sui regali di Natale riguardano una favola classica ed intramontabile, facendo addirittura dono della rosa incantata della Bella e la Bestia, con tanto di teca trasparente ma senza maledizione della fata malvagia, oggetto di grande potere evocativo che farà un figurone come elemento decorativo in casa, permettendo anche di illuminare l’ambiente grazie alla luce LED presente alla base. A proposito della stessa magica favola, si può anche scegliere la tazza Chicco dell’omonimo personaggio, il simpatico figlio della teiera.

La patita di gioielli, avendo già scartato acquisti troppo dispendiosi, può essere stupita con i gatti porta anelli, accessorio utile e raffinato che unisce due passioni molto diffuse, realizzato in un elegante color nero decorato dalle sagome di 3 teneri felini. Dalle molteplici funzioni è infine il Music Sleep Musk Bluetooth, che coniuga il benessere di una confortevole maschera da notte per ripararsi dalla luce con cuffie integrate da collegare al proprio smartphone, per rilassarsi in viaggio o anche semplicemente sul proprio divano.

Quindi, per questa volta, tenete lontani musi lunghi e figuracce e scegliete un regalo buffo e particolare, all’insegna di un Natale fuori dall’ordinario.