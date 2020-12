Come avere un letto degno di un hotel a 5 stelle

Vuoi regalarti qualcosa di davvero speciale e hai pensato a un letto che assomigli in tutto e per tutto a quello degli hotel a 5 stelle? Ottima scelta! Dormire su un buon letto è fondamentale per svegliarsi riposati e prevenire dolori muscolari e alla schiena. Ma dormire su un letto eccezionale è ancora meglio!

Per portare a casa tua un letto a 5 stelle hai bisogno di prendere in considerazione quattro elementi: le dimensioni del letto, il materasso, la rete e il design della struttura letto.

Un letto di lusso è un letto king size

Più lusso significa più spazio. I letti dei grandi hotel sono grandi, spaziosi, una vera goduria. Sul mercato, questi letti di taglia extra large sono detti king size. La loro misura è definita da quella del materasso, che deve essere 180×200 cm o 200×200. Adatta quindi anche a persone molto alte o ad accogliere le incursioni dei bambini.

Quando si vuole acquistare un letto king size, il problema sta soprattutto nel materasso. Anche se sono ormai diverse le aziende che offrono materassi di queste dimensioni, non tutte li producono di serie. Alcune non li fanno proprio o li realizzano solo su misura, con costi molto più sostenuti. Ma alcuni marchi di materassi, specialmente quelli che vendono attraverso i canali online, offrono ormai materassi king size di serie e a prezzi molto convenienti. Perché, come vedrai, un letto a 5 stelle può costare meno di quello che pensi, se fai le tue scelte con attenzione.

Come scegliere un materasso davvero top?

Oltre alle dimensioni, un materasso extra lusso deve avere anche altre caratteristiche:

Rivestimento naturale, in genere cotone. Offre una maggiore freschezza e qualità.

Grande spessore (dai 25 ai 30 cm).

Memory foam ad alta densità: si tratta di una schiuma che fornisce un sostegno di qualità al corpo per un migliore riposo, ideale per chi soffre di mal di schiena.

Molle insacchettate: assorbono le vibrazioni dovute ai movimenti durante il sonno riducendo quindi le probabilità di risveglio del partner, e garantiscono un supporto durevole senza affossarsi.

Probabilmente ti stai dicendo che un prodotto dotato di tutte queste caratteristiche deve per forza essere molto costoso, ma ti sbagli. Grazie a internet sono infatti sempre di più i marchi di materassi che vendono i loro prodotti direttamente senza intermediari, con costi davvero abbordabili. In rete puoi trovare i migliori materassi 2020, inclusi quelli di fascia alta, a prezzo scontato e con condizioni di vendita molto convenienti.

E con quale rete abbinarlo?

Abbiamo visto come scegliere un materasso degno di un albergo di lusso, ora vediamo insieme come scegliere la rete su cui posizionarlo.

Innanzitutto, bisogna sapere che la rete contribuisce ad un terzo del risultato dell’associazione rete+materasso. Inoltre permette l’aerazione del materasso evitando la formazione di muffa sotto ed evita che questo invecchi prima del tempo.

La rete deve essere adatta al tipo di materasso scelto e vice versa, anche per quanto riguarda le dimensioni. Ecco le diverse tipologie di reti e i materassi con i quali sono compatibili:

Reti a molle metalliche: compatibili esclusivamente con i materassi a molle

compatibili esclusivamente con i materassi a molle Reti a doghe: compatibili con i materassi di lattice o di schiuma anche se si possono mettere sopra dei materassi a molle

Per quanto riguarda l’altezza della rete, gli esperti raccomandano un’altezza compresa tra i 60 i 70 cm dalla terra, in particolare per chi soffre di allergia alla polvere.

In genere l’altezza giusta di un letto deve consentirti di sederti sul bordo appoggiando i piedi sul pavimento tenendo le ginocchia dritte in modo da poterti alzare e sedere senza difficoltà.

Un design di lusso

Ultimo ma non ultimo, non possiamo non parlare del design. I letti dei grandi hotel sono stati progettati da marchi noti per la loro eleganza e per la cura dei dettagli e si adattano perfettamente allo stile della stanza in cui sono inseriti. Ma attenzione a non farti abbagliare dalla moda. Scegli una struttura letto con un design senza tempo e senza tralasciare la comodità.

Un letto a 5 stelle è alla tua portata grazie alle tante offerte che trovi online su materassi, reti e strutture letto. Dormire come in un hotel di lusso non è mai stato così conveniente!