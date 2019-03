Ispirato al revival degli anni ’70 e a celebrità popolari come Kendall Jenner e Karlie Kloss, una nuova lunghezza (più corta) all’incirca a metà strada tra le orecchie e la nuca,è destinata ad essere l’acconciatura di spicco di tutto il 2019. Questo taglio smussato si adatta a tutte le forme del viso, perché la lunghezza può essere regolata per incorniciare il viso, infatti, fatto correttamente, farà miracoli per la ammorbidire dei lineamenti spigolosi e fornire geometrie ad un viso tondo.

2. Capelli grigi

Un’ode all’età è finalmente sbocciata nel settore della bellezza, il che significa che le persone non solo stanno precipitandosi dal parrucchiere per un argento alla moda, ma che stanno abbracciando anche i loro capelli grigi naturali. Mentre le ricerche di Pinterest per “diventare grigi” sono aumentate dell’879% quest’anno, il direttore creativo globale di colori di Redken, Josh Wood, spiega come gestire la transizione nel 2019. «Lavora con un colorista per cercare di ottenere l’attaccatura dei capelli leggera come il tuo grigio naturale. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di tagliare i capelli, poiché più corti saranno e più sarà possibile sfumare e rendere visibile il tuo colore naturale»