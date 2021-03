Con l’avvicinarsi della stagione, la nostra attenzione da trend setter si sta spostando verso la scoperta delle prossime novità nell’universo della moda. E cosa fa più moda dei colori tendenza primavera 2021? A tal proposito, abbiamo già condiviso un riassunto delle tendenze più importanti del 2021, pronte ad entrare sotto i riflettori nei prossimi mesi. Beauty trend Primavera 2021: trucco, capelli e unghie. Bene, oggi abbiamo pensato di immergerci nel mondo degli outfit primavera 2021.

A differenza delle passerelle per la stagione P / E 21, socialmente distanti, intime e spesso digitali, le collezioni sono state a dir poco stimolanti. In effetti, i colori tendenza primavera 2021 sono ultra vibranti, e sono stati inoculati in tutte le linee, potete crederci. Tenendo a mente tutto ciò, continua a scorrere a fare scrolling per scoprire le più grandi tendenze cromatiche che pensiamo domineranno quest’anno. Senza escludere le ispirazione prese direttamente dalle collezioni P / E 21. E di certo non si dovrà aspettare per acquistare questi trend.

Colori tendenza primavera 2021: i magnifici 5 di cui non faremo più a meno

Una tonalità già presente nella scorsa bella stagione, entra in punta di piedi tra i colori tendenza primavera 2021. Un color sole più morbido in una nuance più attenuata. Una cosa è certa: questo colore mette al bando la tristezza. La tinta in questione ravviverà qualsiasi capo, sia che tu scelga di iniettarla in un top, un vestito o degli accessori gialli.

Essendo tra i colori tendenza primavera 2021 diffusi in una gamma di collezioni P / E 21, questa tonalità rosa scoppiettante rimarrà in voga per tutta la stagione. La tonalità è super audace e declinabile in una grande varietà di sfumature, ma quella proprio ad hoc è tra il neon e un colore pastello.

Questo colore accattivante che è una sorta di rosso violaceo è apparso nelle collezioni da Isabel Marant a Rotate. Sebbene nella palette ci siano diverse sfumature di magenta, alcune inclinazioni più viola, altre più rosa o rosse, spargere questo colore nel tuo armadio eleverà immediatamente tutto il tuo guardaroba.

Questo vivace colore arancione è in circolazione da alcune stagioni e si è ripresentato in maniera prorompente per la primavera. A prescindere dal fatto che sia indossato sotto forma di un intraprendente capospalla o di una tee super satura, questa tonalità è presente nei colori tendenza primavera 2021 e sarà un punto di riferimento per molti.

Hai presente il colore di una pallina da tennis? Una specie di neon in una tinta gialla e verde? Ebbene, come hanno sottolineato i designer da Balmain a David Koma, questo colore sorprendente sarà un punto fermo delle proposte primaverili. Che meraviglia questi colori tendenza Primavera 2021, tutti da abbinare!