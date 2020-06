Secondo le tendenze Primavera/Estate 2020, nel nostro guardaroba non può mancare un capo che sia sui colori del lilla o del viola, Per essere sempre al passo con il mondo fashion, non potete che optare per una gonna o un pantalone in raso da abbinare ad altri colori pastello come: rosa e verde acqua.

Illuminare il nostro guardaroba

Arriva la bella stagione e la voglia di colori più leggeri, tra questi c’è sicuramente il lilla, un colore fresco, romantico e che si può abbinare a molti altri colori. Le nuove collezioni fashion ci suggeriscono come abbinare il colore lilla in look di ogni tipo, dai più bon ton e classy a quelli casual e sporty. Questo colore si abbina perfettamente anche al blu dei jeans, al grigio e al nero, per look minimal chic ma con un twist insolito che da solo fa la differenza.

Per quanto riguarda invece una tonalità più scura come il viola, non possiamo fare lo stesso discorso, di solito questo colore è adatto a chi ha una carnagione abbastanza scura. È possibile abbinarlo con: verde smeraldo, arancione colori che si intonano benissimo a questa sfumatura e che sono perfetti in primavera o in estate.

Le tonalità più in voga degli anni ’90

Non possiamo fare a meno di notare, che ancora una volta, le tendenze moda sono ispirate dalla cultura anni ’90. C’è ricorda benissimo come da preadolescente, che questo non si trattava di un semplice colore. Per alcuni, il lilla è davvero una condanna, si dice che stava da cani a tutti gli incarnati e si abbinava giusto col bianco. Il lilla per chi ha vissuto gli anni ’90 in pieno, è stato più di un colore, ma un vero e proprio incubo. Ma possiamo affermare che la moda cambia nonostante i colori utilizzati siano gli stessi, quindi armiamoci di coraggio, se siamo delle vere fashion victims e acquistiamo almeno un capo di questa tonalità per essere al passo con le tendenze 2020.