I capelli, oltre a rappresentare un’arma di seduzione per le donne, sono anche una sorta di tavolozza per tante che li tingono ogni volta che desiderano cambiare il proprio look. Infatti se siete delle vere fashion victims, non potete fare di provare i nuovi colori per la primavera-estate 2019. Ed ecco che più forti di prima tornano i cosiddetti “crazy colors”. Dal verde, rosa, grigio al blu, le sfumature sono tante ma attenzione alla base del vostro colore naturale, non tutte potremmo avere lo stesso risultato. Ecco qui l’elenco dei super color adatti a voi.

Pink flamingo

Per chi ha già una base chiara di capelli, tendente al biondo o castana chiara, il Pink flamingo è perfetto per voi. Per un look molto raffinato e alternativo, al passo che le tendenze primavera-estate 2019.

Living coral

Decretato da Pantone come il colore dell’anno, il Living Coral è un’alternativa al classico rosa. Adatto anche qui per chi ha i capelli tendenti al biondo al castano chiaro. Per un look super glamour al passo con le tendenze 2019.

Lillac

Un colore che ricorda quello di una fata, il Lillac è il colore per le vere alternative. Sicuramente è un colore che richiede un certo look e un certo carattere. Ma attenzione con una decolorazione abbastanza forte anche le più scure (almeno sulle punte) possono arrivare a questa tonalità.

Shades of blue

I capelli blu sono un evergreen del hairstyle. Adatti a qualsiasi tipologia di base, possono adattarsi a tutte, ma attenzione a curarli bene, perché a lungo andare potrebbero diventare verdi.

Green Hair

Per chi ama letteralmente lo stile anni ’90, i Green hair sono perfetti per voi. Alternativi e super rock, non possono che rappresentare a pieno le tendenze primavera-estate 2019. Ricordatevi però che anche qui con una base di capelli chiara, il risultato è perfetto.

White

I capelli bianchi sono stati un must have per molto tempo, ma quest’anno tornano più forti di prima e si uniscono alle sfumature del grigio ,del biondo dorato e il rosa. Allora cosa stiamo aspettando a cambiare il nostro look!