Chi ha detto che per l’inverno bisogna puntare ad un colore più scuro, per i nostri capelli? Una carrellata di tutti i trend di colori per capelli 2020 da provare almeno una volta nella vita e a qualsiasi età, proposti dalle nostre amatissime celebrità.

Come Kim

Come per la tentazione di farsi bionda, anche i capelli lilla rappresentano un’attrazione fatale per le donne. Prima o poi tutte ci cascano. Ed ecco che Kim Kardashian non ci pensa due volte, tra le mille trasformazioni dei suoi capelli, sceglie i purple hair che quest’anno si accendono delle sfumature più glamour: si tratta del lavender grey, chiamato anche smokey lilac, ovvero la nuance capelli più misteriosa e cool di stagione. Ma sappiamo che Kim non si ferma mai e decide di passare, in poco tempo al celeste chiaro, un’altra tendenza capelli 2020. Yes, all’icy blue il nuovo colore freddo amato dalle star, con taglio di capelli medio e ciuffo morbido.

Come Valentina

Anche in Italia, le influencer, non possono resistere alle nuove tendenze capelli 2020. La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, ha deciso di effettuare un cambio look drastico, durante la Milano Fashion Week. Un nuovo colore di capelli: rosa, e le immagini sono subito diventate virali. “Pink hair don’t care”, ha scritto l’influencer su Instagram, ottenendo con il post più di 300 mila like. A realizzare il nuovo look di Valentina Ferragni le mani esperte di un colorista BN1. Si tratta tratta infatti di una formula esclusiva frutto di un lavoro realizzato dall’Art Director Samuel Milotic insieme a Valentina. Allora cosa state aspettando? Se siete delle vere fashion victims non potete far altro che seguire le nuove tendenze.