La stagione calda è ormai arrivata, le tendenze capelli 2019 hanno già decretato il colore dell’estate. Possiamo dire addio alle sfumature del biondo, la parola d’ordine è #brunette. Optate per la tinta calda o mostrate il vero colore dei vostri capelli, dalle sfumature cioccolato a quelle del caramello, perché le nuance scure sono pronte a rivestire di trend la vostra chioma.

La rivincita delle more

È arrivata la rivincita delle more. Il castano è il colore più trendy dell’estate 2019, le star confermano. Da Bella Hadid a Emily Ratajkowski, l’importante che la vostra chioma si colori delle sfumature più calde e golose, come ad esempio, il castano cioccolato, castano caramello e le sfumature cacao.

La sfumatura più bella è quella del castano cioccolato: è la ricetta perfetta per non sbagliare, se volete avere una chioma al passo con la moda dell’estate 2019. Altra sfumatura interessante del 2019 è il castano caramello, ideale sia per colorare i capelli da cima a fondo, sia per fare dei colpi di luce: una tinta calda e dai riflessi dorati. Ultima ma non meno bella è quella del castano freddo, una sfumatura che vira dal marrone scuro al nero intenso.

Brunette power

Il castano, si sa, è una delle tinte più diffuse e apprezzate dalle donne italiane, infatti anche celebrità come Chiara Biasi hanno optato per una tonalità del castano intenso. Per chi ha una carnagione olivastra il marrone intenso sui prugna è l’ideale, per chi invece ha una carnagione leggermente più chiara, il castano sui toni del miele e del bronze, è il colore perfetto per voi. Insomma cosa stiamo aspettando? Addio biondo e benvenuto castano.