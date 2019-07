È arrivato il momento di cominciare a pensare a tutto quello da portare in valigia, così da rendere le proprie vacanze super alla moda. Le web Star ci hanno già pensato e dagli ultimi post su Instagram non abbiamo potuto non notare un particolare che le accomuna tutte. Le celebrità non intendono per nessuna ragione rinunciare allo stile durante l’estate 2019, non fanno a meno delle collanine sottili e dei choker.

Come indossarle

Dalla regina del web Chiara Ferragni alla bellissima Federica Nargi, le celebrità non possono fare a meno di indossare collane, anche durante le giornate in spiaggia. Scegliere i gioielli giusti non è semplice visto che possono determinare la riuscita o meno di un outfit, se amate i gioielli colorati abbinateli ad abiti dai toni neutri come il nero, il bianco o il beige. In questo modo i gioielli risalteranno e doneranno al look vivacità e freschezza. Se amate invece uno stile più “classico”, puntate sui gioielli color oro che si sposano bene con il marrone, il nero, il grigio, l’arancio, il rosso intenso, il bordeaux ed i colori pastello come il rosa. Insomma non dovete far altro che tirar fuori dal vostro portagioie tutto quello che avete, per essere al passo con le tendenze Estate 2019.

Mai più senza…

Le collane che si porteranno durante la bella stagione sono bellissime e brillanti. Torna di moda il modello a girocollo, perfetto per snellire il viso e le spalle. Non mancano ovviamente le intramontabili perle, un modello imperdibile per coloro che desiderano avere un look retrò. Durante le sfilate sono state avvistate anche diverse collane a piastrina rotonda, da portarne sempre tre o quattro assieme. L’importante è scegliere il modello che più si adatta al vostro stile, dopo di che non potete più farne a meno, come dimostrato dalle nostre celebrità.