“Colin e Livia si sono separati. Rimangono molto amici e sono uniti dall’amore per i loro figli. Chiedono gentilmente che sia rispettata la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”

La notizia arriva direttamente dalla coppia, Colin Firth, 59 anni e Livia Giuggioli, 50 anni, mettono fine alla loro storia d’amore dopo 22 anni di matrimonio. La decisione della separazione arriva dopo le notizie di un paio di anni fa quando la produttrice di documentari, ammette di aver tradito l’attore con un suo “amico”.

Mia moglie ed io siamo entrambi profondamente orgogliosi dei nostri paesi I nostri figli hanno la doppia cittadinanza da sempre. Io e Livia non avevamo mai dato molta importanza ai nostri passaporti differenti. Ma ora, con l’incertezza che ci circonda, abbiamo pensato che sia giusto avere tutti gli stessi passaporti. Così Livia ha fatto richiesta della cittadinanza britannica. Ho sposato l’Italia e tutti sanno che quando sposi un italiano non sposi una singola persona, sposi una famiglia e forse un intero paese.Come quasi tutti ho un amore appassionato per l’Italia e unirmi a mia moglie e ai miei figli nell’avere una doppia cittadinanza è un grande privilegio.“ Colin Firth