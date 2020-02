Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp è una delle pioniere italiane dei tutorial di make-up sulla piattaforma YouTube Italia, dove ad oggi vanta un seguito enorme, 1,29 Milioni di iscritti. L’idea di iniziare a girare video su come truccarsi è stata sfornata da suo marito, che ai tempi si ispirò ai canali YouTube americani, in cui la pratica era già parecchio diffusa. Adesso Clio ha un pancione enorme ed è in attesa del suo secondo bebè. Conosciamola meglio!

Clio Zammatteo agli esordi

Ha iniziato ad appassionarsi di make up a 12 anni e si è diplomata presso il liceo artistico Leonardo Da Vinci di Belluno nel 2004. Nel 2006 ha frequentato a Milano il corso di Video design presso l’Istituto Europeo di Design. Nel 2007, per la tesi, ha collaborato alla produzione di Vitellopoli, videoclipnon ufficiale della canzone Il vitello dai piedi di balsa per Elio e le Storie Tese. Conclusi gli studi si è trasferita a New York, dove, dopo aver imparato la lingua inglese, ha frequentato la scuola professionale per truccatori Make Up Designory. I primi tutorial di Clio risalgono all’estate 2008, periodo in cui, come dicevamo, si era da poco trasferita a New York insieme al marito Claudio Midolo. Tra le lezioni di inglese lavorava come baby sitter. Da sempre appassionata di trucco, puntava a fare della propria passione un lavoro a tutti gli effetti, quindi il suo tempo libero era dedicato alla ricerca on line di consigli per il make-up. Ai tempi tutti i tutorial, però, erano in inglese, proprio da qui nasce l’idea del marito Claudio: creare tutorial in italiano.

1,29 Milioni di iscritti

Dopo un inizio frustrante poiché il riscontro in Italia era poco, Clio ha visto crescere consensi ed ha dato il via al progetto parallelo del blog. Ad oggi il suo canale vanta 1,29 Milioni di iscritti. Più di 200 milioni di visualizzazioni per video totali, risulta essere attualmente fra quelli maggiormente seguiti su YouTube Italia. A questo meritato successo sono seguite collaborazioni con Vogue e Pupa. Già artefice di due manuali sul make-up e di un romanzo. Il primo manuale lanciato nel 2009, Clio Make-up – La scuola di trucco della regina del web. A cui fu fatto seguire immediatamente anche l’altro nel 2010, Clio beauty care – La cura della pelle e i cosmetici fai-da-te. Nel 2015 è stata la volta del romanzo, Sei Bella Come Sei, Rizzoli. Nel 2012 ha condotto su RealTime il programma televisivo ClioMakeUp, con buoni risultati di ascolto. Dal 2012 al 2014 ha realizzato i tutorial per il canale YouTube dell’azienda di cosmetici Maybelline NewYork durante le NewYork Fashion Week. Durante la Milano Fashion Week del 2013, è stata Capo staff trucco per Maybelline nelle sfilate di Kristina Ti e Fatima Val. Una volta affermata, nel 2018, diviene fondatrice del marchio ClioMakeUp, un brand di trucco tra i più venduti in Italia.

Vita privata

Vive a New York con il marito Claudio Midolo, un game designer italiano. I due hanno una figlia, Grace Cloe Midolo, nata il 29 luglio 2017. A ottobre 2019 ha confermato di essere incinta della seconda figlia.

