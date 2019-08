Claudia Schiffer: cosa fa adesso, Instagram, compleanno

Claudia Schiffer elegantemente nuda su Instagram

Completamente nuda su Instagram (@claudiaschiffer) lascia i followers a bocca aperta! No, a guardare lo scatto sensualissimo ed elegante non ci si capacita del fatto che la ex top model, icona sexy della moda, sia ancora bella e perfetta come quando calcava le passerelle di alta moda. Il prossimo 25 agosto spegnerà 49 candeline e non si può che applaudire a cotanta avvenenza! La super modella tedesca che raggiunse l’apice della propria popolarità nel corso degli anni ’90, anche per via della sua somiglianza con Brigitte Bardot, posa senza veli per Chanel: una micro pochette le copre le parti intime, le sue braccia incrociate celano il seno. Che foto artistica! Sebbene non sfili più, la super Claudia presta ancora la sua immagine alla Moda e non ci solo rivali per lei! Tutt’oggi icona di stile, Claudia Schiffer qualche giorno fa è tornata a far parlare di sé per lo scatto bollente di cui sopra, che ha fatto oltre 81mila like. La Schiffer si è fatta fotografare nuda: capelli lunghi e biondissimi, alle spalle uno specchio che riflette la sua immagine. Attorcigliata ad un braccio la catena di una piccola borsa nera Chanel che pende sul davanti fino a coprirle le parti intime.