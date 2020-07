Città più costose del mondo: l’Italia si piazza magnificamente

Julius Baer ha esaminato i prezzi di 18 beni e servizi premium in 28 città di tutto il mondo per il suo primo Global Wealth and Lifestyle Report 2020. Hong Kong è stata ritrovata la più cara tra le più costose città del mondo per prodotti e servizi di lusso, secondo il rapporto di Julius Baer. È il posto più costoso per assumere un avvocato, essendo un centro finanziario, con una semplice consultazione testamentaria che in media si aggira attorno ai $ 1.050. Hong Kong ha anche tra i prezzi più alti per proprietà, automobili, voli in business class, cucina raffinata, ricevimenti nuziali e servizi di bellezza.

Hong Kong

Mumbai città più economica per i beni di lusso

Tuttavia, Hong Kong non si impegna sui gioielli, il che significa che può essere una città relativamente economica per acquistare questi prodotti, anche se un braccialetto Cartier Love costerà comunque $ 42.228. Ma costa ancora di più nella capitale brasiliana Rio de Janeiro, a $ 54.852, poiché le tasse sui gioielli possono essere il doppio dei prelievi applicati in Nord America ed Europa. L’Asia è risultata la regione più costosa in assoluto, sede di cinque delle città più costose del mondo. Dopo Hong Kong, incluse Shanghai, Tokyo, Singapore e Taipei.

Mumbai Fashion Street

Ma la città più economica per i beni di lusso, è ancora in Asia, Mumbai. Abiti da uomo di Haute Couture, banchetti nuziali e personal trainer sono i più economici della città indiana. Ad esempio, un banchetto di nozze per 400 persone in un hotel di qualità a Mumbai costerebbe in media 21.754 dollari. Avere un buon mercato immobiliare residenziale ha reso la città più accessibile per i ricchi. In effetti, i ricchi residenti sono in grado di acquistare proprietà a circa un decimo del prezzo della città più costosa. Si è anche trovato un valore relativamente buono per soggiornare in hotel di fascia alta, gustare una cucina raffinata, comprare whisky e assumere un avvocato a Mumbai. Per quanto riguarda l’Italia, Milano si piazza nella seconda metà della classifica, bene ma non benissimo!

Ecco la classifica delle città più costose al mondo per i beni di lusso