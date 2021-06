Cisalfa online: come risparmiare sull’abbigliamento sportivo di qualità

Era il 1974 quando la famiglia Mancini acquistò il primo negozio di articoli sportivi, senza sapere che avrebbe dato vita alla storia della Cisalfa. Negli anni ’80 infatti arriva l’insegna nota in tutta Italia come sinonimo di vendita di abbigliamento sportivo di qualità.

Dopo quarant’anni di storia, Cisalfa conta 140 punti vendita su tutto il territorio nazionale, e 2500 dipendenti. Un successo che arriva dalla offerta dei brand più richiesto, come i grandi brand Nike, Puma Adidas. Inoltre, produce in conto terzi articoli diffusi fra gli sporti, di marchi come Arena, Fila, Ellesse.

Il gruppo negli ultimi anni ha superato i 400 milioni di euro di ricavi; e uno dei segreti del successo è stata la capacità di restare sempre al passo con i tempi, comprendendo le variazioni nelle necessità dei clienti.

A fianco al restyling dei punti vendita in chiave più moderna, è arrivato il tempestivo, quanto doveroso, sbarco online; l’e – commerce Cisalfa è uno dei più attivi nell’abbigliamento sportivo.

Sconti e offerte tutto l’anno

Una volta, si attendeva il momento dei saldi, o si girava per outlet alla ricerca dell’occasione perfetta. Oggi, tutto diventa più comodo e rapido grazie al web. Sfruttare i codici sconto Cisalfa significa poter risparmiare su abbigliamento, scarpe e attrezzatura sportiva per gli acquisti online. Tra i prodotti in promozione, infatti, ci sono anche zaini per escursioni, tende da campeggio, racchette da tennis o palloni. Cisalfa infatti non è solo vestiario, ma mette a disposizione tutto ciò che serve a chi fa dello sport la propria passione.

I codici sconto Cisalfa sono facilissimi da utilizzare. Trovandovi già online, sarà sufficiente cliccare sul banner che indica lo sconto, per trovarvi sulla pagina delle offerte. A quel punto, mettete l’articolo prescelto nel carrello, e proseguite con il vostro acquisto online.

Alcuni coupon sono incentrati sulle spese di spedizione; potete azzerarle, con un minimo di spesa raggiunto.

Dove trovare i coupon Cisalfa? Visitate scontiebuoni.it

Il web è infinito, e buttarsi alla ricerca di coupon e sconti senza sapere come muoversi può far perdere molto tempo; e quello sì, è un valore che non si può acquistare. Fatelo valere, e andate a colpo sicuro visitando il sito scontiebuoni.it. Il portale regala coupon e codici che possono arrivare anche al 70 per cento di sconto. In home page sono inserite tutte offerte a breve scadenza; per ogni codice promozionale, le date entro utilizzarli tassativamente sono messi in evidenza in modo chiaro e visibile. Questo per non farvi perdere l’occasione giusta; fate attenzione quindi, e coglietela al volo.

Scontiebuoni.it è fruibile anche da app, che potete scaricare sul vostro cellulare e controllare davvero in tempo reale ogni occasione presentata. E’ sufficiente cliccare sul banner relativo all’offerta di vostro interesse, e seguire le semplici istruzioni riportate. Spesso, il link vi manda direttamente alla pagina relativa ai prodotti scontati, non dovrete far altro che scegliere ciò che fa per voi.

Cisalfa PRO

Se siete clienti affezionati, o pensate di poterlo diventare, potreste valutare di fare l’iscrizione al servizio Cisalfa Pro. Una sorta di tessera del brand, del costo di 12 euro all’anno. Con gli acquisti si accumulano punto, che si trasformano poi in promozioni. Con Cisalfa Pro ottenete:

consegna standard gratuita

il 50% di sconto su un prodotto per il compleanno

anticipo delle promozioni

reso senza lo scontrino fino a 3 mesi

sconto del 20 per cento sul prezzo di listino

Il catalogo sportivo di Cisalfa

Se siete appassionati di abbigliamento sportivo e amate un marchio in particolare, Cisalfa è il posto che stavate cercando. Qui troverete i più grandi brand a livello mondiale: Adidas, Nike, The Norh Face, Puma. Non solo vestiario, ma anche tutto il settore calzature sportive.

Qualsiasi sia l’attività che avete in mente, dal basket al joggin fino all’escursionismo, da Cisalfa troverete la calzatura adatta alle vostre esigenze. Misure per uomo, donna e bambino.

Gli accessori

Il mondo degli accessori è variegato ovunque, e lo sport non fa eccezione. Cappelli, occhiali da sole, sciarpe e guanti per l’inverno sono alcuni degli articoli disponibili sull’e – commerce Cisalfa. Senza dimenticare tutto il settore zaini, borse e marsupi; basilari, per chi si muove spesso all’aperto.