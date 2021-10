Cioccolato Venchi: idee di cioccolato originali e di qualità

Esiste un’azienda italiana, produttrice di cioccolata, che è presente sul mercato dal 1878 e tutt’oggi capace di far innamorare ad ogni morso i suoi clienti: la cioccolateria Venchi.

Tra le prime meraviglie culinarie proposte dalla famiglia Venchi è possibile trovare le Nougatine, bon bon di nocciole originali del Piemonte, ridotte a piccoli pezzettini, caramellate e avvolte nel cioccolato fondente.

Ad oggi l’assortimento prodotti è diventato molto vasto, rigorosamente caratterizzato da un packaging d’alto livello, su cui non troneggia più lo stemma reale di un tempo, ma della cui epoca rimane passione e voglia di sperimentare.

Tra i prodotti più gettonati del brand vi sono i Tartufini, i Gianduiotti, la crema Suprema e la famosa stecca di cioccolato Venchi. Tutti caratterizzati da ingredienti di prima qualità, sani e naturali.

Ci sono degli articoli Venchi che necessitano di essere conosciuti più da vicino, in quanto oltre ad essere degli irresistibili peccati di gola, sono anche delle originali idee regalo, da sfoggiare in occasione di compleanni, anniversari ed eventi di ogni tipo.

Idee di cioccolato firmate Venchi

Stecche di cioccolata

Tra i prodotti più conosciuti del mondo della cioccolateria vi sono senza ombra di dubbio le stecche di cioccolata. Lo sanno bene i produttori Venchi, che si impegnano costantemente per proporre sul mercato gusti sempre nuovi e ricercati, come ad esempio le il cioccolato bianco con frutta secca salata. Questo connubio è perfetto per essere consumato durante un aperitivo, magari in accompagnamento ad un prosecco. Quotatissima anche la cioccolata alla frutta secca o candita, per chi preferisce gusti più decisi, da godersi a fine pasto o da usare come guarnizione preziosa su dolci freddi e torte.

Spalmabili al cioccolato

Le spalmabili al cioccolato sono delle vere e proprie creme che permettono di donare momenti golosi in ogni occasione, a partire dal mattino con una colazione gustosa fino al dopocena, direttamente sul pane. Le creme spalmabili, infatti, sono multiuso e sono perfette anche per farcire torte. Ce ne sono per tutti i gusti: nocciola, cioccolato fondente, cioccolato e rhum e altre ancora.

Liquori e sigari al cioccolato

Per la Festa del Papà, per i compleanni o per proporre regali originali sotto l’albero di Natale, liquori e sigari al cioccolato sono splendidi doni da regalare in tantissime occasioni.

Al Gin o al Rhum, in versione liquida o cremosa, il liquore permette di riscaldare il cuore di chi lo beve in pochissimi secondi. Meglio se accompagnato da un bel sigaro al cioccolato, da assaporare gradualmente come un sigaro classico ma con la possibilità di deliziare il palato come solo una tavoletta di cioccolata sa fare.

Snack al cioccolato

Per chi, quando esce fuori casa, non vuole rinunciare a qualche piccola golosità, esistono gli snack al cioccolato, ovvero 25gr di puro piacere confezionati in packaging singoli. Questi piccoli dolcetti sono ottimi per essere regalati in kit da 375gr, da usare nelle calze della befana, o semplicemente per essere adagiati su pacchi regalo più grandi.