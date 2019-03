Stiamo già pensando a quanto saranno belle le giornate in spiaggia di questa estate 2019. Ma attenzione, dobbiamo già mettere in conto che la prova bikini si avvicina, quindi diamo il via allo sport estremo per arrivare perfette e in forma. Non meno importante però è il nostro look. Se gli anni ’90 sono tornati di moda, anche i bikini non possono fare a meno di questo stile. Quindi da costume intero, al trikini al due pezzi con mutanda super sgambata, ognuno di questi modelli sarà super di tendenza per le giornate più calde dell’anno. Iniziamo a prendere nota e prepariamoci per uno shopping estivo senza freni. Ecco le cinque tipologie di costumi Ninety di cui non possiamo fare a meno quest’anno.

Costume intero sgambato

Per chi ama essere elegante, il costume intero è perfetto. Ma attenzione quest’anno è lo stile alla baywacth che spopolerà sulla spiaggia. Il motto per il 2019 è: più sgambato meglio è. Se magari il nostro costume presenta anche uno scollo sulla schiena, ben venga, l’importante è scegliere anche i colori giusti. Perché altro elemento fondamentale è il colore, per uno stile anni ’90 è opportuno indossare colori neon o per lo meno colori accesi.

Trikini con lacci o cintura

Altro costume da portare quest’anno è il trikini, attenzione però ad un particolare. Il trikini 2019 si colora di neon e dettagli, a partire da un laccio legato in vita o da una mini cintura. Forse si tratta di uno dei costumi più difficili da indossare per la forma inusuale, ma per chi è una vera fashion victim questo di certo non può fermarla.

Bikini mutanda alta sgambato

Uno dei must have dell’estate 2019 è sicuramente il bikini sgambato. Questo modello è facile da indossare e di conseguenza adatto a vari tipi di fisicità, inoltre la mutanda fino in vita e sgambata rende le gambe più slanciate. Numerosi marchi di costumi hanno deciso di puntare già dall’anno scorso su questo modello, ma quest’anno torna più forte e colorato di prima.

Bikini corsetto

Il bikini corsetto è il modello che farà impazzire tutti. La parte superiore del nostro bikini, non sarà altro che un reggiseno con tanto di stecche bene in vista. Un modello così iconico, indossato da tutte le top model anni ’90.

Bikini net

Il bikini net, non è altro che un bikini con un rivestimento in rete. Un modello sicuramente molto aggressivo ma di tendenza per l’estate 2019. Quindi non ci resta che procurarci già un bikini stile anni ’90 se vogliamo essere già al passo con le tendenze estive.