L’ex top model americana Cindy Crawford, 53 anni, posta una foto su Instagram che la ritrae al naturale davanti al mare californiano mentre il sole tramonta. Non era la prima volta che Cindy si mostrava senza trucco davanti al mondo del web. ‘’Un lunedì non troppo frenetico’’ recita la didascalia della foto che ha collezionato oltre 44 mila like.

Al naturale

Uno degli ultimi selfie postati da Cindy Crawford, ha scatenato il web. L’ex top model, superata la soglia dei 50 anni, non si nasconde dietro strati di trucco e interventi chirurgici. Cindy sembra voler lanciare un messaggio alle nuove generazioni e non solo. Uno scatto al naturale in cui indossa una maglia con scollo a V verde scuro e una collanina d’oro e alle sue spalle c’è il mare di Malibu e il sole al tramonto.

Cindy Crawford ha ricevuto il consenso dei sui fan ma anche critiche negative da parte degli haters. In particolare, durante il dibattito organizzato dalla rivista di moda Women’s Wear Daily sul tema “età e bellezza”. Cindy ha confessato di essere stata presa di mira recentemente da un hater che contestava le sue foto sexy su Instagram.

Per una pelle più giovane…

Cindy Crawford mostra fiera il suo viso al naturale, per contrastare i segni del tempo, vi sono due diverse soluzioni: la prima è prendersi cura della pelle del viso durante la beauty routine con una crema specifica per il problema. La seconda: allenarsi è importante a prescindere dall’età, ma diventa particolarmente necessario quando una persona raggiunge i 50 anni. La terza: cercare di evitare cose stressanti, perché si sa, lo stress provoca le rughe e danneggia la pelle in generale.