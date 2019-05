Ciglia super lunghe e folte? Semplicissimo con questi #3 consigli fai da te!

Ciglia lunghe aka sguardo irresistibile. Chi non le vorrebbe? Noi vi sveliamo il segreto per farle crescere lunghe e folte in poco tempo. Le ciglia infatti normalmente crescono, cadono e si rinnovano ogni cinque mesi, un processo molto più lento della crescita dei capelli.

In commercio esistono molti prodotti specifici per far crescere le ciglia in maniera rapida. Non mancano però i rimedi naturali.

#1 Olio di Ricino Naturale al 100%

Struccati bene il viso, applicalo la sera sulle ciglia umide e lascialo in posa per tutta la notte, così avrà il tempo di agire. Per applicarlo usa lo scovolino di un vecchio mascara ben pulito, anche uno spazzolino da denti nuovo va bene. Applica quest’olio portentoso tutti i giorni e con un po’ di costanza le tue ciglia cresceranno e saranno più lunghe. Al mattino ricordati di lavare bene il viso per rimuovere i residui.



#2 Mixa Come Un Alchimista

Un miscuglio delicato ed efficace si prepara unendo un cucchiaio di olio di oliva, un cucchiaio di olio di ricino ed un cucchiaio di olio di mandorle. Mescolare bene. Questa maschera va applicata e tenuta in posa per mezz’ora, da ripetere almeno due volte la settimana. Utilizza una mascherina in seta durante il timing di posa.

#3 Cibo e Acqua Tuoi Alleati

Anche una sana alimentazione ti aiuterà ad avere delle ciglia più lunghe: uova, fegato, broccoli e verdure a foglia scura rappresentano un ottimo nutrimento per la base proteica che costituisce le ciglia. Anche bere molta acqua aiuta, non meno di 2 lt al giorno, e qualche capsula di integratori alimentari non può far altro che agevolare il processo.

