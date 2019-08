Le ciabattine sono il passepartout più cool per vivere la tua estate, in vacanza o in città. Le influencer non possono fare a meno di indossarle. Sono un vero e proprio evergreen da tenere nel nostro guardaroba. Sì, perché oltre ad essere molto comode sono anche chic. Possono adattarsi a qualsiasi look.

Must have

Per chi non vuole rinunciare alla comodità, ma ama l’eleganza, quest’anno non possiamo fare a meno di indossare le ciabattine deluxe. Sì, perché per raggiungere entrambi gli obiettivi non potrai che puntare sulle calzature più trendy del momento.

Sono perfette in qualsiasi occasione, con un outfit casual ma anche con outfit super chic. Per un look comfy ed elegante e decisamente al passo con le tendenze 2019. Nel tempo possiamo sfoggiarle con un paio di palazzo pants ampi e super comodi oppure con un long e mini dress dalle fantasie floreali. Le ciabattine di tendenza 2019 si vestono letteralmente di materiali e applicazioni preziose.

La collezione scarpe Chanel 2019 si caratterizza per lavorazioni di molti materiali, finish laminati e verniciati, che impreziosiscono non solo le calzature eleganti ma anche le sneakers, le ballerine e gli stivaletti estivi. Le ciabatte Chanel, sono realizzate in corda intrecciata con fasce ad avvolgere il piede, oppure, in pelle verniciata, come la proposta con profilo di perle intorno alla suola. Una delle tendenze più belle dell’estate, anche le nostre care e amate influencer non possono farne a meno (Chiara Ferragni docet).