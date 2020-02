Christina Ricci, oggi compie 40 anni, ha una carriera da attrice che smentisce i suoi anni. Aveva solo 11 anni quando divenne famosa come la snervante figlia pallida con le treccine della Famiglia Addams. Da allora, si è affermata come una delle maverick di Hollywood e molto altro. Con crediti che vanno da Fear and Loathing e Las Vegas a I Puffi 2.

Carriera e vita privata di Christina Ricci

Nata il 12 febbraio 1980, il talento della Ricci non è mai stato messo in dubbio. All’età di 7 anni, ha ottenuto il ruolo di protagonista nella produzione della scuola elementare de I dodici giorni di Natale. Mai a corto di determinazione, lei stessa racconta che per ottenere quel ruolo nella recita avesse dovuto giocare sporco sfidando un bambino rivale che non ha potuto far altro che arrendersi. «Sono sempre stata una persona molto ambiziosa», ha detto al New York Magazine nel 2008. «Immagino che in questo mondo si debba alzare la testa di brutto. In questo star-system di squali che ti divorano se non ti fai valere almeno un po’, soprattutto in quanto donna. Apparentemente, il mio sé di 7 anni era tipo: “dammi-subito-quello-che-voglio”».

Christina stata scoperta da un critico teatrale locale e, dopo aver fatto pubblicità per alcuni anni ed essere apparsa negli sketch di Saturday Night Live, ha dato il via alla propria ascesa nell’olimpo delle persone famose e conosciute in tutto il mondo. È sicuramente una lunga carriera per una persona così giovane, una carriera non priva di difficoltà e sacrifici. Le fu diagnosticata l’anoressia durante la sua adolescenza. L’anno scorso ha visto la sua stella ardere nel film tv Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story.

Nel 2009, è stata fidanzata con l’attore Owen Benjamin. La loro storia si concluse quello stesso anno. Successivamente Christina si è fidanzata con James Heerdegen sposandolo nel 2013. Insieme hanno avuto un figlio, Freddy, nato nel 2014. Ha sposato la causa ambientalista, schierandosi dalla parte degli animali, ha infatti smesso di indossare pellicce dopo essere stata inclusa dalla PETA nella sua lista delle celebrità vestite eco.