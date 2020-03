Sappiamo che Chiara Nasti è una delle influencer italiane più seguite, con i suoi 1,7 milioni di follower è diventata l’idolo indiscusso delle teenager. Bella, intelligente e con uno stile impeccabile, le sue foto raggiungono milioni di like. Ma della sua vita privata si conosce pochissimo, a parte la conferma di alcuni rumors sul fatto che si sia sottoposta ad alcuni interventi chirurgici.

Cose private

“Vi sto dicendo cose che manco potrei dire” Chiara Nasti

Anche Chiara Nasti, in quarantena come tutti noi, impegna le sue giornate tra esercizi a casa, consigli sul beauty ai follower e balletti su Tik Tok. Di recente ha svelato sulle Instagram stories alcune cose personali che non aveva mai condiviso con il web. L’influencer dopo aver raccontato di essersi fatta il primo tatuaggio all’età di 14 anni perché ne voleva disperatamente uno. Chiara ha anche confessato per la prima volta in assoluto di essersene fatto un altro di nascosto. A poco tempo dalla sua prima iniziale dietro al collo, raccontando di aver avuto voglia di tatuarsi un nuovo disegno sul suo corpo. Ma che, d’altra parte, non avrebbe mai potuto dirlo ai suoi genitori.

Interventi chirurgici si o no?

“Prima ammettevo di essere completamente piatta, poi man mano… Si cresce e si cambia” Chiara Nasti

Adesso conosciamo di più su Chiara Nasti, ma non abbiamo ben chiaro ancora, di come l’influencer sia cambiata così tanto negli anni. C’è chi sostiene che sia solo cresciuta e c’è chi invece, accusa Chiara di essersi sottoposta alle mani del chirurgo quando non era ancora maggiorenne.