Chiara Ferragni: il suo misterioso fratello compare per la prima volta in foto

Il nome Chiara Ferragni potrebbe non essere familiare alla maggior parte degli over 35, ma l’alter ego della 29enne, The Blonde Salad è una specie di grosso problema. Ferragni, ex studentessa di giurisprudenza di una piccola città vicino a Milano, ha iniziato il blog di The Blonde Salad nel 2009. Documentando il suo stile personale pronto per la macchina fotografica, pieno di accostamenti, acconciature estrose e facce buffe. Ebbene, sembra proprio che noi tutti conosciamo nei minimi particolari la vita di Chiara, ma nelle ultime ore le nostre certezze sono crollate. Sapevate che la giovane imprenditrice digitale avesse un fratello?!

La bomba è stata sganciata nelle ultime ore sulla piattaforma Instagram, dove Chiara Ferragni ha condiviso degli scatti insieme al suo fratellino. Una delle fotografie ha immortalato il fratello minore delle Ferragni mano nella mano con il piccolo e biondissimo Leone. «Ma zio e nipote sono quasi coetanei», commentano i fan. E ancora: «Tuo fratello e tuo figlio hanno la stessa età?». C’è anche chi chiede delucidazioni: «Non sapevo avessi un fratello». Il bambino che compare in foto è figlio del padre di Chiara, Marco Ferragni, e della sua nuova compagna. “Ferragni brother and sisters”, scrive Chiara Ferragni come didascalia su Instagram postando per la prima volta uno scatto in cui suo fratello è ben visibile.

Contenti e con dei larghi sorrisi, i due, Chiara Ferragni e il fratellino, sono immortalati in un abbraccio insieme alle altre due sorelle, Francesca e Valentina. Nelle storie, invece, si vede il piccolo giocare con quello che, di fatto, è suo nipote Leone. Il bimbo è il figlio che Marco, il papà dell’imprenditrice digitale, ha avuto dalla nuova compagna. Per accontentare i più curiosi poco dopo Chiara ha pubblicato uno scatto in cui appare con il fratello minore e le altre due sorelle: Francesca (1989) e Valentina (1992). La prima lavora e vive a Cremona ed è una dentista come Marco Ferragni, il loro papà, mentre la seconda ha deciso di seguire le orme della primogenita di casa, provando a diventare una influencer e riuscendoci.