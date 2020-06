Chiara Ferragni e le altre star in bikini per dare il via all’estate 2020 (finalmente iniziata)

L’estate delle star è (finalmente) iniziata, anche per Chiara Ferragni! Archiviata quarantena e lockdown, le spiagge; come confermano le statistiche, sono state la meta preferita di molte star, che dopo una primavera negata a causa del Coronavirus, hanno deciso di recuperare con i primi “tuffi” nelle località prescelte. Distanze delle mete ridotte, almeno per il momento.

Chiara Ferragni, la regina dei social; ad esempio, ha trascorso il secondo weekend di giungo in Liguria (Cinque Terre) in dolce compagnia della sua amata famiglia, tra momenti teneri con il marito Fedez e foto insieme alle sorelle Valentina e Francesca e i loro rispettivi compagni.

Un weekend indimenticabile tra «cognatini», come lo hanno definito loro stessi condividendo gli scatti via social, Instagram primo su tutti, per condividere anche con i propri follower le prime giornate di sole e di “ritrovata” libertà.

Non solo Chiara Ferragni: anche le altre star assaporano i primi momenti dell’estate 2020

Mare non solo per Chiara Ferragni, anche per Alessia Marcuzzi. La nota presentatrice italiana ha trascorso l’ultimo weekend a San Felice Circeo. Per loro, un «movie dinner» all’aperto. Una terrazza fronte mare, cuscini e pop corn per una serata tutta al femminile e cinema.

Fine settimana al femminile per scacciare i problemi di cuore?

L’ obiettivo finale sarà scacciare i presunti problemi di cuore? «Ci si perde per le cose non dette», aveva commentato la conduttrice pochi giorni fa sempre via social. Se ogni riferimento è puramente casuale, potrebbe riferirsi al marito Paolo Calabresi Marconi? In attesa di succose novità, nonostante il tempo poco benevolo, il weekend al femminile è stato un gran successo. Ci sarà una seconda volta?

Estate all’insegna delle star: da Chiara Ferragni a Francesca Sofia Novello

Tra i volti noti in bikini, prontissime per la prova costume e in splendida forma, troviamo anche Marica Pellegrinelli, dalla Sicilia, Bianca Guaccero, Giulia Salemi e Francesca Sofia Novello, romantica con Valentino Rossi, mentre la regina del piccolo schermo italiano Michelle Hunziker il mare, per ora, lo sogna soltanto e con una bellissima foto invita i follower a trascorrere l’estate nella nostra meravigliosa Italia.

Lei, assicura, si dividerà tra il nostro mare e le Dolomiti insieme alla famiglia. L’estate, o meglio, il romanzo rosa di Giulia De Lellis e Andrea Damante “la storia più incredibile che conosca”, invece è già entrata nel vivo, a Ponza.

Non solo le star italiane, dall’altra parte del mondo….

Dall’altra parte del mondo il mood “estate e bikini” non cambia. In California, la nostra iconica Elisabetta Canalis sfoggia pose sexy, mentre la top model brasiliana Alessandra Ambrosio è già in piena fase racchettoni insieme al fidanzato Niccolò Oddi e ai figli Anja e Noah. Il suo motto? «foreveronvacation». E come darle torto! Non resta che prendere coraggio e “gettarsi in acqua”.