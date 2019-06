Anche i migliori sbagliano, Chiara Ferragni ce lo conferma. Secondo quanto riferisce Dagospia, ci sarebbe stato un errore un po’ imbarazzante compiuto ieri dalla influencer sul suo profilo Instagram. Secondo la fonte, Chiara o chi per lei avrebbe pubblicato questo post, ha per sbaglio sponsorizzato il bikini di un brand per il quale fa da testimonial una sua diretta competitor.

Errori che capitano

Per sbaglio sul profilo di Chiara Ferragni spunta una foto della brand-ambassador del brand “Bikini lovers”, Giulia De Lellis. L’immagine “incriminata”, che avrebbe postato la Ferragni, sarebbe stata rimossa pochi minuti dopo la sua avvenuta condivisione. “Giulia ringrazia”, conclude a margine dell’indiscrezione la fonte.

Chiara VS Giulia

Che Chiara Ferragni sia la regina del web ormai è assodato, ma non bisogna sottovalutare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, che nel giro di pochi anni è riuscita ad accumulare 4 milioni di follower.

Giulia come Chiara, collabora con numerosi brand, di recente ha disegnato anche una collezione di occhiali da sole per Blumarine, storico marchio di moda italiano. Anche se resta indiscusso il successo di Chiara e la preferenza del pubblico italiano per quest’ultima.