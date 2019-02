In lacrime, mentre abbraccia con grande commozione i familiari di Alessio. Così è stata ritratta Chiara Ferragni ad Inzino, in Val Trompia nel bresciano, ai funerali di Alessio Sanzogni, l’ex manager artefici dei suoi primi successi tragicamente scomparso lo scorso 28 gennaio in un incidente stradale. Chiara Ferragni è apparsa sinceramente commossa, provata. In chiesa non è riuscita a trattenere l’emozione per il carissimo amico e compagno di lavoro scomparso, ed è scoppiata a piangere.

“Spero che trovi la tua pace Alessio”. Così Chiara Ferragni aveva commentato appena appreso della notizia della scomparsa dell’ex manager, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale nella notte tra il 27 ed il 28 gennaio scorsi. “Stamattina – aveva scritto su Instagram la moglie di Fedez – stavo dando da mangiare al mio piccolo, bevendo un caffè con un’amica in quella che sembrava una normale mattinata a casa. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico Alessio è morto in un tragico incidente”.

Sanzogni, imprenditore digitale e storico collaboratore del blog di Chiara The Blond Salad, è considerato uno degli artefici dei primi successi della Ferragni. Alessio se ne è andato a soli 34 anni, in una maledetta notte sull’Autostrada A4. Nei pressi di Bergamo la sua auto ha tamponato un camion fermo sulla corsia d’emergenza: per il giovane manager bresciano non c’è stato nulla da fare, i soccorsi sono stati inutili. Laureato allo Iulm di Milano, a 24 anni Sanzogni era entrato nello staff di Louis Vuitton, ma la vera svolta avvenne nel 2013, grazie al lavoro con Chiara Ferragni ed il suo blog, trampolino di lancio per la sua carriera. Alessio è stato anche general manager di Tbs Crew, azienda creata dalla fashion blogger e imprenditrice oggi moglie di Fedez.