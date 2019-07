Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha sfoggiato un capo davvero molto particolare che però non si adegua molto alle calde temperature estive degli ultimi giorni. Si tratta di una giacca di pelle Louis Vuitton con tasche e dettagli ispirati alle creazioni di piccola pelletteria della Maison. Non è un caso che anche il marito Fedez l’abbia presa in giro, non perdendo occasione, definendo il suo stile “easy”. Ma ad infiammare il web, non è tanto lo stile “fuori stagione” di Chiara, quanto il costo di quella giacca.

Money Money

Si tratta di un modello maschile decorato con l’iconica stampa monogram con la LV della Maison. Scoprire il prezzo esatto del giaccone praticamente impossibile, dato che si tratta di un capo di alta moda, destinato a pochi “eletti”, ma si possono però fare delle supposizioni partendo da capi simili. Una giacca di pelle total black firmata Louis Vuitton costa 5.500 euro, mentre un gilet con i tasconi 5.900 euro. Il prezzo sale quando compare la stampa monogram, partendo dai 3.900 euro per un giubbotto, fino ad arrivare ai 5.900 per un modello femminile.

La collezione LV

Tralasciando il costo della giacca, indossata da Chiara Ferragni, dobbiamo ammettere che il design di questo capo è decisamente innovativo, da quando Virgil Abloh ha firmato per la nota Maison francese. Lo stilista diventata famoso con Off-White ha deciso di rendere omaggio alla leggenda del pop Michael Jackson, realizzando degli inviti allo show a forma dell’iconico guanto che la popstar indossava sempre durante i suoi concerti. I modelli che hanno calcato la passerella di LV erano: completi oversize monocromatici, trench con i tasconi dall’effetto metallico, bomber con il logo inciso e maxi pantaloni a pieghe che ricordano l’effetto di una gonna. Per completare il tutto, degli accessori “futuristici”, dalle borse con la stampa monogram dai colori fluo ai guanti borchiati, fino ad arrivare alle sneakers abbinate agli abiti eleganti.