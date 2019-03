Chiara Ferragni non si fa certo delle remore nell’indossare completini super hot o costumi very minimal per poi pubblicare sul profilo Instagram da 16,2 milioni di followers il risultato indossato. Che la neo mamma (perché possiamo ancora definirla neo) abbia un fisico invidiabile anche dalle quindicenni è un dato di fatto che non ha mai fatto notizia, lei ha solo deciso di ostentarlo a dovere: marketing signori! Da poco più di 20 ore una foto in particolare ha destabilizzato il web e la ragione è facile da intuire.

Il maritino Fedez non sembra soffrire per questo ostentare le grazie di mammà, tant’è che sotto la fotografia pubblicata da poche ore tra i commenti adirati e quelli ammaliati dalla bellezza della fashion icon per eccellenza spunta timidamente quello di Fedez che non si risparmia in smancerie e posta tre faccine con gli occhi a cuore. Dolci, non c’è che dire.

La famiglia della Mulino Bianco, felici, spensierati e senza problemi. Tutto questo sta diventando un po’ stucchevole, concentriamoci dunque sugli aspetti importanti di questo scoop. Il completino indossato in sordina (mmmh) da mamma Chiara lascia davvero poco spazio all’immaginazione ed effettivamente, utilizzando il buon vecchio zoom di Instagram, si può notare come siano ben visibili le grazie di Mrs. Ferragnez e proprio per questo motivo i fan si sono divisi nettamente in due.

Chi commenta «Svergognata, sei pure madre!», chi ha commentato il suo seno in modo offensivo, «Ma le tette più o meno a che età le hai perse?» e tanti che l’hanno celebrata per la sua bellezza, «Sei la dimostrazione che la bellezza non dipende dalla grandezza del seno».

Volendo concentrarci sugli aspetti positivi della vicenda possiamo gioire del fatto che Chiara Ferragni, che sicuramente non ha problemi di budget, non si fa problemi a sfoggiare il seno minimal. Questo le fa onore, ben potrebbe ricorrere al bisturi ma evita di farlo. Chapeau Chiara. Infine, ma non per importanza, spendiamo due parole per il completo firmato Intimissimi.

Il brand ha addirittura una “story in evidenza” dedicata alla fashion icon: Chiara infatti indossa spesso completi Intimissimi, probabilmente sempre per il famoso marketing? Noi siamo sicuri che lo faccia anche per una questione di comodità dei tessuti e bellezza delle trame. La nuova collezione sembra puntare molto sul color pesca, sarà l’arrivo della primavera?