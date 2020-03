La situazione in Italia è critica. Il coronavirus ha causato oltre 600 morti ed i contagi sono arrivati a dieci mila. Sono molte le star di Instagram che si sono mosse per aiutare economicamente gli ospedali più bisognosi. A dar il via a questa maratona di raccolta fondi sono stati Chiara Ferragni e Fedez. Qualche giorno fa hanno pubblicato sui loro social la pagina di gofundme.com. In poche ore hanno raccolto oltre 3 milioni e mezzo di euro da donare al San Raffaele di Milano. Da li è stata una cascata di eventi simili, ogni star ha aperto una raccolta fondi per l’ospedale della propria città, iniziativa bellissima giustamente copiata.

Su Instagram pubblica una nuova foto, Chiara ha le lacrime agli occhi e la mascherina in viso. Lo scatto arriva in risposta alla massa di gente che, ignorantemente, l’ha giudicata esagerata. Nelle stories ha risposto a tono ad un follower, non italiano, che l’aveva ripresa perché creava paura ingiustificata. Beh, la situazione in Italia non è delle migliori, anzi bisogna prendere tutte le precauzioni possibili e #restateacasa è l’hashtag più condiviso.

Chiara ha pubblicato un post significativo: «Questo per spiegare appieno la situazione a tutti i miei follower stranieri (il 70% dei miei 18,7 milioni) che al momento non capiscono chiaramente la situazione qui in Italia: È CRITICA. Abbiamo più di 10.000 casi, più di 600 morti e più di 5000 persone negli ospedali in pessime condizioni. Gli ospedali non sono pronti per tutti questi casi e medici e infermieri stanno facendo tutto il possibile per aiutare il maggior numero possibile di degenti, ma se il numero di malati non rallenta, dovranno iniziare a scegliere i pazienti in base a quanto sono giovani e secondo il grado di sopravvivenza. Fedez e io abbiamo iniziato un crowdfunding lunedì per aiutare un ospedale a Milano e ho ricevuto oltre 3,6 milioni di € di offerte e così tante altre persone hanno iniziato a collezionare per altri ospedali, ma c’è ancora molto da fare. Lo Stato ha deciso di BLOCCARE TUTTI GLI ITALIANI nelle loro case fino al 3 aprile per impedire che il virus si diffonda ancora ed evitare il collasso dell’intero sistema e degli ospedali. Viviamo tutti in quarantena in questo momento, come alcune città cinesi hanno fatto lo scorso mese. Quindi, per favore, iniziate a capire che questa non è un’influenza comune ed è molto più pericolosa per tutti noi: RESTATE A CASA il più possibile in questo momento critico. E se potete, aiutate a dire agli altri di stare attenti e aiutate l’Italia con i suoi ospedali.»