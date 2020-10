Chiara Ferragni incinta, radiosa e bellissima: tocco country in Gianbattista Valli

Chiara Ferragni, 33 anni, è la fashion blogger e influencer italiana più famosa nel mondo, con circa 21 milioni di follower. È sposata con Fedez dal 2018, con cui ha avuto il figlio Leone, anche lui già diventato una star dei social. Vestito country Gianbattista Valli, stivali al ginocchio e fiocco tra i capelli. Un po’ casa nella prateria un po’ trend di stagione autunno/2020. È così che si presenta Chiara Ferragni, che decide di mostrare in questi ultimi giorni il suo pancino nuovo di pacca.

Il mese scorso, in un’intervista a Vanity Fair, Chiara Ferragni, alla domanda su come l’avesse cambiata la maternità, ha risposto: «Quando ero incinta non capivo precisamente cosa stava succedendo. Poi la nascita di Leone ha cambiato tutto. Ci ho pensato molto, lo sto vedendo crescere, sto assistendo a questo incredibile miracolo, un batuffolo che diventa sempre più una persona con un pensiero, un carattere, una voce. Leone mi ha insegnato il valore della morte. E quindi della vita. Mi ha messo davanti al baratro della fragilità, alle preoccupazioni, al fatto che non vivi più a cuor leggero come prima. È come una costante interrogazione con te stessa, con le tue paure, con la vita».

Probabilmente sarà ciò che Chiara Ferragni ha esplicato nella dedica pubblicata su Instagram in occasione del secondo compleanno del piccolo Leone. “Ciao amore mio, oggi compi due anni ed ancora non mi sembra vero. Volevo scrivere una cosa per te e scegliere un video che ci rappresentasse, e tra tutti quelli fatti ho scelto questo: era luglio 2019, ero appena tornata da un viaggio di lavoro e non ti vedevo da giorni. Ricordo quel pomeriggio, caldo ma non afoso, a scoprire le meraviglie dei fiori in terrazza, a riempirti di baci, a fare il bagnetto insieme nella piscina gonfiabile, a mangiare le fragole. A guardarti ed a sorprendermi, ancora una volta, di essere tua madre”.

“Di avere la fortuna più grande del mondo: avere un bimbo sano e poterlo vedere crescere. Poter insegnarti i miei valori, mostarti tutto il bello del mondo e la magia che ci accompagna ogni giorno. Oggi questa immagine e quelle belle sensazioni sembrano un po’ un miraggio lontano, e ogni tanto ho paura per il tuo futuro. Ti prometto amore mio che nel mio piccolo faro’ di tutto perché questo mondo torni di nuovo un luogo magico per farti crescere sognando. Intanto sappi che la tua mamma ed il tuo papa’ ti amano piu’ di qualsiasi altra cosa. Auguri Leoncino mio”. Dal profilo Instagram di Chiara Ferragni.

