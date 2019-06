Ieri Chiara Ferragni, ha postato una foto su Instagram in topless, scatenando letteralmente il mondo del web. Nella didascalia c’è scritto ‘”Piccolo seno, grande cuore’’, Chiara commenta nelle storie “Sono il contrario della maggior parte delle ragazze’’. Infatti, l’influencer non posta queste foto con lo scopo di farsi “notare”, alla base c’è un concetto molto più profondo.

Piccolo seno, grande cuore

Il concetto di fondo è che lo sta facendo per “combattere” gli haters che infestano Instagram. Chiara Ferragni, si sta impegnando a fondo per combattere il fenomeno brutale del cyberbullismo.

L’influencer già si era impegnata, lo scorso 7 maggio, con Trudi, realizzando una “CF Mascotte” che era nata precedentemente per il suo matrimonio a Noto, ma l’idea si è poi concretizzata poi, in un progetto speciale, il cui ricavato della vendita è a sostegno della lotta contro il cyberbullismo.

Chiara Ferragni docet

Chiara Ferragni ci insegna come sopravvivere al mondo del web. Tende sempre a precisare che non è un gioco e che bisogna far attenzione alle persone che ci circonda e spesso si nascondono dietro un account. Incitazioni all’odio e commenti poco gradevoli spesso, hanno effetti deleteri su persone troppo fragili, portandolo anche al suicidio.

Le migliori risposte, ai peggiori commenti

Non è raro, infatti, scorgere tra i commenti rimproveri o critiche sul suo look o sull’aspetto fisico. E Chiara Ferragni come reagisce? Da maestra del digital quale è, commenta, a sua volta, con risposte a effetto e senza troppi giri di parole. Ironica e sarcastica, è piaciuta così tanto da meritare anche una pagina dedicata ai suoi commenti: @LerispostedellaFerragni. Insomma, non possiamo che prendere lezioni da Chiara, ricordiamoci che…