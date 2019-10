L’influencer più famosa al mondo, Chiara Ferragni, ha posato sul profilo una foto con una nuova acconciatura. In occasione della sfilata di Giambattista Valli per H&M a Roma, ha deciso di darci un taglio e catturare l’attenzione dei presenti e non solo, con una frangia stile anni ’80.

Effetto sorpresa

Alla sfilata di lancio della collezione Giambattista Valli X H&M, l’influencer italiana più famosa al mondo stupisce tutti con una frangetta posticcia, ma ricordiamo che non è la prima volta, che Chiara Ferragni effettua un cambio look drastico. Infatti, correva l’anno 2015, lei era già una blogger super pagata e, alla sfilata di Dior si presentò con una frangia posticcia sulla lunga chioma biondo cenere. A giudicare dal selfie pubblicato ieri con tanto di linguaccia, sembra che il nuovo taglio sia davvero piaciuto a suoi fan, che addirittura le hanno suggerito la somiglianza con la cantante Miley Cyrus.

Mai più senza…

La frangia è quel particolare che può stravolgere il look, trasformando non solo tagli e acconciature di capelli, ma addirittura il viso. Una frangia lunga e piena, come quella scelta da Chiara Ferragni, è perfetta per chi ha il viso rettangolare e gli occhi grandi da cerbiatta: una frangia lunga e piena non farà altro che evidenziare il tuo sguardo intenso. Questa soluzione è l’ideale anche per chi ha i capelli lunghi, sia lisci sia mossi. Questo tipo di frangia però, ha bisogno di essere spuntata almeno una volta al mese (meglio una volta ogni due settimane) e impatta notevolmente su acconciature e look.