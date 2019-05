In occasione del suo 32esimo compleanno, l’influencer Chiara Ferragni ha ricevuto da suo marito un regalo davvero speciale. Per averlo mostrato sulle storie Instagram e dopo averne postato una foto, ecco arrivare immancabili le solite numerose critiche. Secondo alcuni, l’ostentazione di questo magnifico regalo è stata eccessiva. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Bling Bling

Pare che il bel marito della Ferragni, Fedez, non abbia badato a spese, arrivando a sborsare circa 50mila euro. Il prezioso regalo è un anello tempestato di diamanti, composto da cinque fedi intrecciate, veramente super lusso. Oltre all’anello, ricordiamo che il rapper le ha riempito casa con centinaia di rose rosse, in occasione del compleanno di Chiara, dimostrando di essere anche molto romantico.

Non tutti come al solito hanno apprezzato il gesto romantico di Fedez, rifugiandosi nelle solite critiche secondo le quali: Chiara Ferragni ostenta troppo la sua ricchezza. Così come è successo per le foto delle vacanze, la storia si ripete, ma Chiara e Fedez preferiscono non rispondere a queste critiche e sembrano non avere problemi a continuare a mostrare la loro vita agita e meritata.

Pomellato per Chiara

Chiara Ferragni ha sempre amato sfoggiare accessori super lusso, definita dal mondo della moda come una vera bellezza contemporanea. La fashion blogger più importante del mondo non a caso è il volto dal 2018 del marchio di gioielli di lusso Pomellato for Women, collezione firmata da Peter Lindbergh. L’imprenditrice italiana è stata voluta da Stéphane Gerschel, Pomellato Global Brand Managing Director. Insomma una grande soddisfazione per il mondo della moda italiano e non solo.

In un’intervista ad alpifashion.com un membro del team Pomellato ha dichiarato: “La scelta di Pomellato è basata sul talento, la capacità di innovare e di ribaltare le regole del fashion, sul suo percorso non convenzionale, fuori da tutti gli stereotipi. Sono tutti valori che hanno ispirato il brand fin dalle sue origini”. Chiara Ferragni regina del lusso e del fashion contemporaneo non poteva essere più adatta a rappresentare un’azienda di tale calibro.