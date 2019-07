Chiara Ferragni e suo marito Fedez, insieme al piccolo di casa, Leone, stanno trascorrendo alcuni giorni a Tokyo, dove hanno già attirato l’attenzione di numerosi fan del posto. La coppia ha deciso di immergersi nel mondo giapponese dei cosplayer, andando in giro per la città. Chiara Ferragni è diventata Sailor Moon e Fedez è diventato Kakashi, il personaggio di Naruto, ma il web come al solito sembra non aver apprezzato.

Haters

Chiara Ferragni e Fedez sono in viaggio a Tokyo e le foto in versione cosplayer di Sailor Moon e Naruto non sono particolarmente piaciute a dai fan. La coppia, mentre si trova in Giappone, ha deciso infatti di scattarsi alcune foto in cui appare con il look dei loro eroi animati, tuttavia non tutti i follower hanno apprezzato.

Online c’è chi infatti ha voluto sottolineare che Fedez non sembra nemmeno un cosplayer e ha in comune con Kakashi solo i capelli, mentre Chiara Ferragni, è stata attaccata per gli indumenti non perfettamente uguali a quelli del personaggio e alcuni commenti inopportuni relativi alla sua magrezza e all’abuso di photoshop secondo alcuni. Come al solito la regina del web non si abbatte e continua il suo viaggio ignorando gli haters.

Il docufilm

Chiara Ferragni si trova in Giappone, per girare delle scene dedicate al suo documentario, che ricordiamo uscirà a breve (settembre). Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti. Sarà anche questo oggetto di critiche? Non ci resta che aspettare.