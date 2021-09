Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più seguite da tutta Italia e non solo, hanno scelto di condividere un momento importante della loro famiglia: il primo giorno di scuola del figlio Leone. Impossibile non conoscere il bimbo dai riccioli d’oro che abbiamo visto crescere dai profili social dei genitori. Come sempre, i due hanno scattato diverse foto per immortalare il momento e un piccolo dettaglio non è sfuggito ai più curiosi: il logo della scuola sulla divisa di Leone. (Continua a leggere dopo la foto)

Primo giorno di scuola per Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez

Quasi tutti hanno una vecchia foto del proprio primo giorno di scuola e sarà così anche per Leone Lucia Ferragnez, il figlio di una delle imprenditrici e influencer più famose al mondo, Chiara Ferragni e dell’altrettanto famoso Fedez. La giovane coppia ha condiviso diverse foto del piccolo Leone che si è mostrato sorridente in alcuni scatti e imbronciato in altri. Ancora una volta il piccolo Leone è stato al centro dell’attenzione di tutti, ma a incuriosire particolarmente è stato un dettaglio nelle foto condivise. Leone, infatti, viene ripreso con una divisa che ha un logo ben preciso, e svela la scelta della scuola che frequenterà.

Chiara e Fedez scelgono la Saint Louis School di Milano per il piccolo Leone

Chiara Ferragni e Fedez non hanno certo badato a spese nella scelta della scuola per il primogenito Leone. Il bimbo, pronto per il suo primo giorno di scuola, è stato fotografato in divisa: pantalone blu e polo bianca con un logo, proprio quello della scuola che frequenterà. Si tratta della Saint Louis School di Milano, una scuola bilingue dove si respira un’aria internazionale, perfetta per chi come Leone è nato con una doppia cittadinanza. La scuola comprende diversi campus che vanno dalla scuola per l’infanzia a quella secondaria e le rette vanno dagli 11mila euro all’anno ai 18mila euro. “Una scuola per ricchi”, commentano i più polemici, ma questo non sembra interessare troppo i Ferragnez, che sicuramente hanno pensato al meglio per il piccolo Leone.