Sappiamo che Chiara Ferragni, collabora con numerosi marchi. Anche quest’anno ci mostra come essere fashion in spiaggia grazie alla nuova collezione di costumi firmata Calzedonia, che ha indossato durante la vacanza in Polinesia e che sta sfoggiando nuovamente in questi giorni a Los Angeles. Una serie di bikini e costumi interi dalle tonalità accese, che hanno fatto impazzire il mondo del web.

Bikini alla Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ha nessun riscontrato problema nella prova costume, indossando da subito tutti i pezzi della nuova collezione Calzedonia di cui lei è testimonial. L’influencer si aggiudica anche il titolo di web ambassador 2019 del brand di costumi e per la nuova summer edition ha cominciato la sua selezione di modelli preferiti.

Quello che ha mostrato recentemente è: un bikini due pezzi con il pezzo sopra che è una fascia con bretelline; uno slip che fa rientrare la proposta tra i costumi a vita alta 2019, e più precisamente, tra i costumi a vita alta sgambati ispirati allo stile anni ’90.

Intero alla Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ci ha mostrato durante la vacanza in Polinesia insieme a suo marito Fedez una serie di costumi interi firmati Calzedonia. Da quello rosa con la stampa animalier, a quello arancione scuro con dettagli laterali.

Chiara ha deciso di indossare anche un intero verde fluo della sua collezione, Chiara Ferragni collection.

Web ambassador di Calzedonia

Come accennato precedentemente, Chiara Ferragni è la web ambassador di Calzedonia, per la collezione beachwear 2019. L’influencer qualche mese fa era volata in Sicilia, per la precisione sull’isola di Ortigia, per diventare protagonista della suggestiva campagna pubblicitaria.

Quest’anno ce n’è davvero per tutti i gusti, come ci sta mostrando Chiara, dai classici due pezzi con il reggiseno a triangolo in versione animalier a quelli in tessuto crincle dai colori vitaminici, fino ad arrivare ai monospalla pitonati, alle fasce a righe.