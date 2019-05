“Oggi è l’ultimo giorno della Chiara Ferragni week’” così ha esordito ieri Fedez, marito dell’influencer Chiara Ferragni, nelle storie di Instagram. Per non farsi mancare nulla la nostra amatissima Chiara ha deciso di organizzare la terza festa di compleanno con tutti i suoi amici, con destinazione un notissimo parco divertimenti.

#ChiaraLand

Quella dei parchi giochi sembra essere una vera passione per Chiara Ferragni: ricordiamoci quello costruito in onore del matrimonio con Fedez. Ed ecco che per il suo 32esimo compleanno decide di riproporlo in grande stile.

Un pullman carico di amici con destinazione Gardaland. Invece di scegliere il pacchetto proposto dal parco divertimenti che comprende un’area riservata presso uno dei tanti fast food del parco, il servizio di animazione, un regalo speciale per il festeggiato e alcune cose da mangiare tra cui la torta, Chiara ha pensato bene di affittare il parco intero. Infatti il parco giochi per un giorno si è trasformato da Gardaland a Chiaraland.

In grande stile

Solo Chiara Ferragni poteva organizzare una festa, in uno dei parco giochi italiani più famosi. Sempre in grande stile, la nostra influencer, ha deciso di fare divertire tutti suoi amici. Tra l’enorme buffet, i mashmallow caldi, il tanti auguri cantato dagli attori del teatro di Gardaland e infine una mega torta con tanto di scritta Chiaraland. Tutto era curato nei minimi dettagli, tutto si sposava con l’outfit total pink dell’influencer.

I commenti non mancano mai

Ma di certo non sono mancate le critiche. Gli haters dell’influencer, si sono messi, ancora una volta a farle i conti in tasca. Secondo il tariffario di Gardaland, il prezzo per la festa di compleanno è di 80 euro a persona fino ad un massimo di 5 persone. In questo caso il numero di presenti andava oltre. Ma questo non spetta a noi giudicarlo, diciamo la verità, chi non vorrebbe fare una festa di compleanno in un parco giochi? Possiamo dire che Chiara è riuscita ancora una volta a stupirci.