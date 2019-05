Ieri 21 maggio 2019, sul tappeto rosso del Festival di Cannes, l’influencer Chiara Ferragni ha conquistato ancora una volta l’attenzione di tutti. Eccola che calca il red carpet con un completo firmato Philosophy by Lorenzo Serafini, ma pay attention, non solo l’abito attira i paparazzi.

Short hair don’t care

Chiara Ferragni ci aveva dato qualche indizio già nelle storie di Instagram, dove aveva condiviso una foto, nella quale c’erano delle ciocche di capelli sul pavimento.

La conferma arriva quando sul red carpet mostra a tutta Cannes, un bob mosso, il taglio di tendenza del 2019. I commenti sono stati numerosi, tutti preferiscono la bella influencer con i capelli corti, ma attenzione: qualcuno sostiene potrebbe trattarsi di una parrucca.

Le star adorano il bob

Le star adorano il bob: da quello liscio o mosso, lungo o corto, netto o scalato, pare piaccia in ogni forma. Si tratta di uno dei must have dell’estate 2019. Anche al Festival di Cannes ne stiamo vedendo molti, più o meno eleganti, quasi tutti ravvivati da onde più o meno ampie e definite come il lob rosso rame di Julianne Moore e quello della modella spagnola Rocio Munoz Morales.

Chiara non sbaglia un colpo

Ed ecco che anche la bellissima Chiara Ferragni non poteva non essere al passo con le tendenze 2019 anche per quanto riguarda i capelli. Un bob mosso o meglio lob biondo platino fa risaltare i lineamenti delicati del suo viso. Tutti speriamo che l’hair look di Chiara rimanga questo per un po’. Allora cosa stiamo aspettando? Diamoci un bel taglio come Chiara.