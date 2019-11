Chiara Ferragni si era presentata al fashion show di Calzedonia 2019, con un paio di collant disseminate di piccoli punti luce, abbinati a un paio di sandali di pelo rosa cipria della sua collezione, un look che non passa si certo inosservato. Nell’ultimo post Instagram ha riproposto questo luccicante paio di calze in versione più casual.

Outfit perfetto

Inutile negarlo, Chiara Ferragni è una vera icona di stile. Ieri, come testimoniano le Instagram Stories, dopo la lezione di pole dance (in cui sembra cimentarsi con entusiasmo) insieme alla sorella minore Valentina, si è recata sotto la galleria di Milano, mostrandoci quello che sarà l’outfit perfetto per la stagione fredda. Un paio di collant a rete, tempestati di piccoli punti luce, firmati Calzedonia, abbinati ad un maglione oversize di Zara, un paio di stivaletti neri firmati Dear Frances, una mini bag di Chanel nera e infine un cappello in vinile della sua collezione.

CHIARA’S SELECTION

Chiara Ferragni inoltre, ha creato per Calzedonia una selezione di calze. Addio collant velato o coprente: le fantasie Autunno/Inverno 2019/2020 abbracciano tutto l’immaginabile stilistico con proposte di calze e leggins metallizzati e abbaglianti, per illuminare i look più classici. Tornano anche lettere e scritte a caratteri cubitali, fino al tripudio della logomania degli anni ‘80. Non passano mai di moda il pied-de-coq, i rigati gessati dal sapore di Oxford street. Insomma, non ci resta che procurarcene un paio per il nostro guardaroba, se vogliamo essere al passo con le tendenze moda.