La fashion blogger più amata del mondo, Chiara Ferragni, ha annunciato l’uscita del suo documentario pochi giorni fa. Il docufilm è quasi pronto “uscirà a settembre”, così ha affermato Chiara, mettendo a tacere così tutte quelle voci che vedevano con occhio cattivo questo progetto.

La ragazza più fashion d’Italia è anche la più attaccata, soprattutto sul mondo social. Chiara Ferragni combatte ogni giorno contro gli haters, ha sempre la risposta pronta, è determinata e farà parlare di sé per tanto tempo. Il fashion system deve mettersi l’anima in pace, come Instagram, perché la regina indiscussa è lei.

In prima visione

Non si sa ancora quale sia la casa di produzione che ha acquistato il documentario, si era detto all’inizio di Netflix e HBO, ma entrambi i broadcaster non hanno proferito parola. Non è ancora chiaro quando e su quale canale vedremo le avventure della fashion blogger.

Un impero creato dal nulla

Chiara Ferragni non deve niente a nessuno, la fashion blogger ha creato il suo impero moda dal nulla. Nell’ottobre del 2009 Chiara apre un blog dedicato alla moda e intitolato The Blonde Salad, con la collaborazione dell’allora attuale fidanzato Riccardo Pozzoli.

La carriera di Chiara Ferragni inizia con 500 euro ,necessari per l’acquisto di una macchina fotografica professionale. Il blog di moda inizia a prendere successo anche l’aspetto fisico della fashion blogger: bionda fisico da modella e occhi azzurri.

Il 2010 l’anno della svolta

Il 2010 rappresenta l’anno di svolta di Chiara Ferragni e pensare che il fashion system le dava al massimo tre mesi di successo. Chiara viene invitata come ospite agli Mtv Trl Awards e presenta la sua prima linea di scarpe. Il suo marchio cresce sempre di più, tanto che nel dicembre del 2011, viene segnalata come blogger of the moment da Vogue.

Chiara Ferragni oggetto di studio

Chiara Ferragni, da ragazzina piena di sogni, ad imprenditrice, sposata con il rapper Fedez e con un figlio Leone di un anno. La Harvard Business School nel 2015, aveva studiato il caso di Chiara, che con niente in mano è riuscita a avere un successo senza eguali.

Il suo marchio è attualmente uno dei più acquistati, ha recentemente aperto altri store come quello di Parigi all’angolo fra rue de Poitou e rue Debelleyme, nel III arrondissement, situato nel cuore del Marais.

Non possiamo far altro che aspettare che esca questo docufilm, di certo Chiara Ferragni darà maggiori ragguagli ai suoi fan sulle Instagram stories. D’altra parte il suo lavoro si basa proprio su questo: rendere pubblica la sua vita attraverso la moda e i social.