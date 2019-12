Chi meglio di Chiara Ferragni può dettare tendenze in fatto di make up. L’impeditrice digitale che da pochi anni a questa parte ha un make up artist personale, Manuele Mameli, in occasione degli eventi più importanti sfoggia beauty look da togliere il fiato.

Brilla

Chiara Ferragni brilla alla festa di Natale organizzata da Lorenzo Serafini. Nelle Instagram stories ci annuncia che il make up super glitterato, realizzato da Manuele Mameli è l’ultimo del 2019. Si tratta di uno smokey eyes dai colori freddi, che risalta gli occhi azzurri dell’influencer. Le amanti dei glitter non si lasceranno certamente sfuggire l’occasione di replicare questo make up, in occasione delle vacanze invernali, periodo nel quale potranno abusare di pagliuzze scintillanti senza rischiare di risultare fuori tema. Lo smokey eyes è un classico intramontabile per gli occhi, adatto ad ogni occasione, colpisce sempre nel segno. Come impreziosirlo per rendendolo perfetto in occasione delle feste?

Versatile

I glitter sembrano ormai arricchire qualsiasi make up, le influencer come Chiara Ferragni confermano. Ma come fare per realizzare un trucco brillante che si adatti sia ad un look da giorno che da sera? Se non avete ancora mai utilizzato i glitter e pensate che potrebbe essere complicato applicarli, potete optare per degli ombretti con microglitter incorporati, che sono adatti però principalmente per un look da giorno perché poco visibili e finissimi, ma che regalano tanta luminosità. Per le più esperte, i pigmenti glitterati da applicare a parte sono l’ideale, ma attenzione, un trucco glitter così accentuato è perfetto per un look da sera.