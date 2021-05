Chiara Ferragni ancora sotto accusa. Questa volta complice la sua linea di costumi. L’imprenditrice digitale lancia la sua nuova linea di bikini e per farlo, lei e il suo staff, decidono di pubblicare una foto su Instagram. Il post è stato criticato, andiamo a vedere perché.

Chiara Ferragni e i suoi bikini

La nuova campagna di Chiara Ferragni Brand lancia la sua nuova linea di costumi per l’estate 2021. Super colorful e trendy, i bikini della Ferragni saranno sicuramente presenti su tutte le spiagge Italiane. Chiara e il suo team decidono di promuovere la nuova collezione sui social pubblicando un post su Instagram. La foto in questione ritrae due ragazze in bikini riprese dal basso. Ma questo post ha scatenato non poche polemiche. Quello che i follower hanno recriminato alla Chiara nazionale è stato il modo in cui le due modelle hanno posato per il brand. Secondo il grande pubblico dei social il fatto che le due ragazze siano girate di schiena mostrando il lato b sia stato davvero indecenti. I commenti sotto la foto riportano infatti: «Che cattivo gusto… la donna non è un oggetto».

Chiara x Nespresso

Tralasciando i commenti negativi che ogni brand che punta al marketing sui social deve subire Chiara Ferragni, ha appena lanciato una nuova collab. L’imprenditrice digitale è infatti super richiesta. Da Bulgari a 24 bottles Chiara è davvero una garanzia quando si parla di branding. Da poche ore è infatti apparso su Instagram una nuova partnership tra Chiara e Nespresso. La nota marca di caffè italiana ha voluto iniziare una nuova esperienza con la Ferragni. La collab include una macchina per il caffè marchiata Chiara Ferragni, tazze, borracce e mug.