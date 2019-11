Ogni anno le agenzie di moda propongono nuove modelle, seguendo i trend del momento. Durante gli ultimi anni abbiamo assistito ad una sorta di rivoluzione del corpo femminile, dove top model storiche sono state accantonate a favore di nuovi volti. Ecco qui le modelle italiane più in voga del momento.

Super modella italiana, nata a Brescia, il 7 giugno 1998, inizia la sua carriera partecipando al concorso Elite Model look nel 2012. Il suo esordio sulle passerelle è con Dolce&Gabbana (Collezione Primavera/Estate 2014).

Super modella italiana, nata a Sesto San Giovanni da mamma brasiliana e padre calabrese, il 14 giugno 1996. A darle un’opportunità è stato lo stilista Karl Lagerfeld, ha superato il casting per Chanel, abbattendo lo stereotipo di modella da passerella con un’altezza non inferiore a 1,75.

Carlotta Fusillo

Super modella italiana, nata a Bari, di soli 17 anni, si è piazzata prima in classifica durante il prestigioso concorso di bellezza Elite Model Look Italia. È l’ultima scoperta della moda italiana, spesso paragonata alla nota top model Bianca Balti.

Matilde Rastelli

Super modella italiana, nata a Como, di soli 22 anni, si piazza tra le finaliste del concorso Elite Model Look Italia nel 2015. È comparsa su Vogue Italia, riuscendo a calcare in breve tempo le più acclamate passerelle internazionali.

Greta Varlese

Super modella italiana, nata a Milano, di soli 21 anni, è una delle modelle più richieste del momento, sia in Italia che all’estero. Sono in molti a classificarla l’erede ufficiale della super top model Mariacarla Boscono. Greta ha sfilato durante la Fashion Week parigina nel 2015 per Givenchy e Prada, spalancando così le porte alla sua carriera di modella nel mondo.