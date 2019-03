Vi siete mai chieste chi sono gli uomini più romantici dello zodiaco? Non si tratta di un quesito per sole appassionate di oroscopi ma di una curiosità sul carattere dell’altra metà del cielo che prima o poi tutte le donne incontrano. Sì ok, il romanticismo non è più di moda. Eppure è ricercato da milioni di donne là fuori, dalle più giovani a quelle che pur con qualche ruga sul viso non hanno mai smesso di innamorarsi. Dunque, quali sarebbero gli uomini più romantici secondo le stelle del loro cielo di nascita? Ecco la nostra selezione “scientifica”, basata sulle ricerche (ovviamente per chi ci crede) degli astrologi più famosi.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono naturalmente romantici. Si tratta di uno degli elementi della loro innata eleganza. Ecco, non saranno forse focosi o passionali, ma il loro romanticismo ha il dono (molto apprezzato dal genere femminile) dell’eleganza. Se non vi annoiate prima, ne diventerete entusiaste. Chiedere a Matt per conferma.

Leone

Gli uomini nati sotto il segno del Leone sono romantici naturali. La loro fierezza ed il loro vigore non vanno confusi con mancanza di romanticismo: quando è in coppia il maschio Leone dà il meglio di sé, diventa persino tenero. Sempre che non gli pestiate le zampe… Chiedere a Raoul per conferma.

Toro

A torto i Toro non vengono talvolta annoverati tra gli uomini più romantici dello zodiaco. In realtà i nati sotto questo segno sono di un romanticismo primordiale: passionali e sensoriali. Forse non tutti i Toro vi stupiranno con frasi romantiche, ma sapranno togliervi il respiro con gesti inaspettati, tipici della loro natura primitiva. Ah, sono molto gelosi: quindi se concedete loro il vostro cuore sappiate che sarà per sempre (a meno che non spezziate il loro, oltre al vostro…). Per conferma potete chiedere a George.

Gemelli

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli rientrano nella categoria dei romantici. Ma sono romantici inconsapevoli, atipici: la loro spregiudicatezza li fa apparire tali, non potrebbe essere diversamente. Talvolta, però, è un romanticismo fugace, tale quale alla loro fedeltà. Chiedere conferma a Johnny.