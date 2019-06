ll cantante, ex vincitore di Amici, è ormai noto per le sue relazioni e nei mesi scorsi era finito al centro del gossip per la storia con Giulia De Lellis. I due si sono lasciati nel giro di poco tempo e, coincidenza, poche ore prima di annunciare ai fan il loro addio, erano spuntate delle immagini di Irama insieme a Victoria Stella Doritou.

Non si è mai saputo se la fine della storia tra Irama e Giulia De Lellis sia stata causata proprio dall’arrivo della bella Victoria. Inoltre, la ballerina e modella e il cantante hanno deciso di uscire alla luce del sole soltanto nei giorni scorsi.

La storia dell’estate che (speriamo) ci regalerà il tormentone dell’estate

L’occasione per farsi vedere ufficialmente insieme è stata la sfilata di Etro a Milano Moda Uomo. Le stories su Instagram, le paparazzate, ed ecco servita la storia dell’estate. Victoria Stella Doritou e Irama stanno già facendo impazzire i fan. Le fan di lui, da sempre gelosissime e attente, sono subito andate a caccia di informazioni. Inutile dirlo, l’account di Victoria è stato assediato dalle fan di Filippo Maria Fanti aka Irama, il cantante di Amici che in passato ha avuto relazioni anche con Giulia Tascione, Ana Yanirsa Martinez Paulino, Nicole Vergani e Sephora Ferrillo.

A quanto pare la nuova coppia sta riscuotendo parecchio successo, al punto che iniziano a spuntare i primi account che celebrano il neonato amore. Lei ha 22 anni, è una modella nata a Cipro, che ha studiato danza classica in Ungheria, presso la Magyar Tancmuveszeti Egyetem. Victoria lavora come modella in giro per il mondo e parla ungherese, italiano e inglese. È molto conosciuta su Instagram ed è seguita anche per via del suo blog, dove condivide la sua grande passione per la moda, lo sport e il divertimento con i suoi fan.