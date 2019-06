Sara Gama è una calciatrice, capitano della Juventus e della Nazionale femminile di calcio che ha fatto il proprio esordio al Mondiale con una bellissima vittoria contro l’Australia. Sara è la leonessa della nazionale italiana femminile, l’anima e il cuore delle azzurre, è il simbolo della squadra guidata dal ct Milena Bertolini. A 30 anni è pronta a togliersi quella che potrebbe essere la più grande soddisfazione della sua carriera, già piena di successi. Scopriamo qualcosa in più su Sara Gama.

Chi è Sara Gama

Sara Gama è nata a Trieste il 27 marzo 1989 da padre congolese e madre triestina. Si innamora del calcio fin da giovanissima, militando nelle giovanili di Zaule e San Marco di Villaggio del Pescatore. Il debutto in prima squadra arriva con la maglia del Tavagnacco, dove resta per tre anni. Dal 2009 al 2012 è al Chiasiellis e qui conosce il primo grande infortunio della sua carriera, nell’ultima stagione. Il 18 luglio 2012 si trasferisce a Brescia, dove resterà per una stagione per poi ritornare dal 2015 al 2017.

In mezzo, la parentesi poco fortunata con il Psg in Francia. Dal 2017 è capitano della Juventus, con cui ha vinto due scudetti consecutivi e una Coppa Italia. All’attivo ha anche uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe conquistati nella stagione d’oro del Brescia, quella 2015-2016 con in panchina proprio Milena Bertolini. L’esordio in Nazionale è avvenuto nel 2008 e da allora Sara Gama ha collezionato 84 presenze e 5 reti con la maglia azzurra.

La vita privata

Mostrando carattere e tempra anche nelle uscite pubbliche, Sara Gama ha sempre lasciato trapelare poco o nulla in merito all’ambito extra-sportivo. Qualche mese fa, rispondendo alla domanda «E’ gelosa della sua vita privata?» durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha risposto: «Molto: se si chiama privata un motivo ci sarà».

