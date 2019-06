Torinese doc, Martina Rosucci è nata il 9 maggio 1992, da una famiglia molto unita composta da papà Raffaele, mamma Angela e il suo fratello gemello,Matteo. Molto legata alla sua famiglia di tanto in tanto condivide dei post sui social a loro dedicati. Con Matteo poi ha un rapporto davvero molto speciale. Della sua vita privata sappiamo che dopo essersi diplomata in Lingue straniere a Torino, ha intrapreso la carriera universitaria a Brescia, dove frequenta la Facoltà di Scienze motorie e sportive. Tra le curiosità sappiamo che è appassionata di scrittura e che il suo mito è Alessandro Del Piero.

Martina Rosucci carriera

Più o meno come le sue compagne, (Sara Gama Aurora Galli Laura Giuliani Barbara Bonansea) anche la carriera di Martina Rosucci è cominciata quando ancora era una bambina. Dopo aver fatto parte di alcune squadre miste, ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra alla Carrara, dove a 16 anni arriverà a totalizzare la bellezza di 81 reti. Il primo vero successo però lo ottiene con la chiamata da parte del Torino, dove esordisce per la prima volta nella massima serie del campionato femminile.

Nel 2011è entrata a far parte del grande gruppo di campionesse del Brescia Calcio, dove riesce a levarsi parecchie soddisfazioni, nonostante qualche infortunio lungo il cammino. Dopo sei lunghi ha si butta in una nuova esperienza con la maglia della Juventus, dove va ad indossare il numero 8, come uno dei suoi idoli Claudio Marchisio. In maglia bianconera, nonostante siano passate due soli stagioni, Martina Rosucci ha già conquistato diversi trofei importanti.

Dove seguirla su Instagram

Sono ben 111 mila i follower di Martina Rosucci su Instagram. Qui la campionessa della Nazionale Italiana condivide tantissime foto e video che la riguardano. E’ lei a gestire personalmente il suo profilo e informare i propri fan di tutte le notizie circa la sua quotidianità. Molto riservata in ambito sentimentale, non manca occasione però di postare scatti che la ritraggono in compagnia della sua famiglia o delle sue compagne di squadra.

A Martina Rosucci e alle sue compagne facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per la partita che si disputerà questa sera contro la Cina.