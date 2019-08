Si chiama Marie Chevallier ed è la new entry nella famiglia reale del Principato di Monaco. Ha sposato il principe Louis Ducruet, il primo figlio di Stephanie, e fin da quando è apparsa sull’altare ha incantato tutti con il suo stile glamour e sofisticato. Parla 3 lingue, lavora come project manager ed è bellissima, tanto che in moltissimi l’hanno paragonata a Pocahontas.

Chi è Marie Chevallier

Marie Chevallier è nata a Nizza, ha 26 anni ed è la nuova principessa del Principato di Monaco. E’ entrata a far parte della famiglia reale solo qualche giorno fa, per la precisione quando a fine luglio ha sposato il fidanzato storico Louis Ducruet. Fidanzato con il quale, dopo 7 anni di frequentazione e 5 di convivenza, è convolata nozze. I due si conoscono fin da piccoli, hanno cominciato ad uscire insieme quando il principe andava alla Western Carolina University di Cullowhee. Da allora non si sono mai lasciati, tanto da essere diventati marito e moglie. Marie nella vita fa la coordinatrice di eventi all’Hotel Hermitage di Montecarlo, conosce tre lingue ed è laureata in Business Administration. Ha condotto gli studi presso una scuola francese ed ha lavorato come project manager al Casino di Montecarlo. Come se non bastasse, è abituata ad aver a che fare con i Royals e prevediamo che non troverà difficile adeguarsi all’etichetta.

Marie Chevallier, la principessa che somiglia a Pocahontas

Marie Chevallier ha incantato tutti con i sui tre abiti da sposa indossati al matrimonio con Louis Ducruet, dalla jumpsuit con i dettagli in pizzo al lungo vestito in stile principesco, fino ad arrivare al minidress con la gonna dal taglio irregolare. Anche prima di sposarsi, però, la neo principessa si è sempre distinta per eleganza, spaziando tra abiti di paillettes, look floreali e cappottini bon ton. Non disdegna i minishorts, le tutine cortissime e le trasparenze, a dimostrazione del fatto che vuole essere sempre all’ultima moda. Cosa la contraddistingue? La bellezza esotica e la pelle leggermente olivastra che ricorda quella di Pocahontas. Nonostante sia francese al 100%, la neo principessa di Monaco ha origini vietnamite da parte di madre, non a caso è proprio in Vietnam che il fidanzato le ha fatto la proposta. Insomma, la Chevallier sembra avere tutte le carte in regola per fare concorrenza alla cugina acquisita Charlotte Casiraghi.