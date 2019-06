Laura Giuliani sta facendo un’ottima figura ai Mondiali Femminili che si stanno svolgendo in Francia. La squadra capitanata da Sara Gama, reduce dalla sconfitta 0-1 contro il Brasile, si è qualificata comunque prima agli ottavi. Vediamo insieme chi è Laura Giuliani che ci difenderà tra i pali.

Esordio, carriera e vita privata

Laura Giuliani nasce a Milano il 5 giugno 1993. Comincia a giocare a calcio fin da piccolissima, come ha dichiarato lei stessa in un’intervista: “Giocavo alla scuola materna coi compagni a 5 o 6 anni. Forse anche prima. Non vedevo l’ora di uscire per tirare calci a un pallone. Il primo ricordo limpido è in cortile con mia sorella”. Sempre sostenuta dalla famiglia e dal nonno – per lei figura fondamentale – Laura è cresciuta nel mito di Gianluigi Buffon e Francesco Toldo. Comincia a giocare nelle giovanile dell’ SS Benvenuta di Bollate per poi passare al Como fino al 2012, con cui esordisce in Serie A contro il Tavagnacco. In quella stagione colleziona 22 presenze. Grazie al suo talento, Laura è riuscita conquistare anche la Nazionale Under 19, per poi diventare portiere della Nazionale maggiore.

Non ha giocato solo in Italia, ma anche all’estero: ha militato infatti nel campionato tedesco con lo Gütersloh e poi lo Herforder con cui ha giocato la finale della Coppa di Germania. Nel 2015 poi si è trasferita al Colonia e l’anno successivo al Friburgo. Nel 2017 ritorna in Italia dove veste i colori della Juventus, vincendo il campionato per due anni consecutivi e la Coppa Italia. Ribattezzata da alcuni giornalisti come “la donna ragno dagli occhi di ghiaccio”, in Germania è considerata uno dei primi cinque portieri al mondo, anche per i goal subiti.

Laura ha raccontato di avere un gesto scaramantico prima di ogni partita: “Per me mettere i guanti è un rito sacro. Mi metto prima quello sinistro. Vuol dire che inizia la battaglia, mi dà una sensazione di forza”. Della sua vita privata sappiamo chi è fidanzata con Cristian Cottarelli, anche lui calciatore, da ben 7 anni.