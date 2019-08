Katia Fanelli è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island. La biondina fotonica, fidanzata con Vittorio Collina, nella puntata conclusiva del programma ha dovuto confermare la rottura con il suo ex. Ha poi ringraziato coloro che l’hanno supportata tramite un messaggio su Instagram.

Temptation Island 2019, si è concluso nella serata di martedì 30 luglio, raccontando cosa ne è stato delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco durante queste ultime e intense tre settimane. Tra le coppie più chiacchierate c’è sicuramente quella di Katia Fanelli e Vittorio Collina. Ed è proprio la fotonica a commentare il suo percorso tramite una story su Instagram.

La storia con Vittorio Collina

Durante la sesta edizione di Temptation Katia Fanelli non ha esitato a mostrare la sua esuberanza in fatto di sentimenti. Attratta dal tentatore Giovanni Arrigoni, tanto da esternare richieste piuttosto esplicite, ha dovuto mettere in discussione il suo rapporto con il fidanzato Vittorio. Quest’ultimo, deluso dagli atteggiamenti della compagna nella prima settimana, sembrerebbe aver acquisito un’autostima tale da permettergli di pensare alla sua vita senza la fotonica Katia al suo fianco. La bionda e patinata partecipante, nella seconda puntata di chiusura della trasmissione, è sembrata però molto più fragile e innamorata, disposta a riprendere in mano le redini di un rapporto che sembrava essersi sgretolato.

Il messaggio di Katia Fanelli

Dopo un’esperienza così totalizzante, che ha cambiato completamente la sua vita, Katia Fanelli non poteva esimersi dal commentare sui social, dove è diventata una vera star. Dopo aver pubblicato alcune foto che la ritraggono insieme alle sue compagne d’avventura, con cui ha instaurato un legame speciale, e dopo un particolare ringraziamento al conduttore, Filippo Bisciglia, Katia si è dedicata anche ai fan conquistati in questo mese. Attraverso una story su Instagram ha ringraziato coloro che l’hanno supportata e che hanno provato ad immedesimarsi nelle sue scelte. «Volevo ringraziare a tutte le persone che con un semplice messaggio hanno capito la vera Katia, quella esuberante ma con un cuore enorme. Non fermatevi alle apparenze e ricordatevi di essere sempre #fotonici.»